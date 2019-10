Nach zwei freien Tagen geht am Mittwoch der fußballerische Ernst für die Werder-Profis weiter. Um 10 Uhr steht zunächst eine Einheit im Kraftraum an, ehe es dann am Nachmittag auch auf dem Rasen zur Sache gehen wird. Trainer Florian Kohfeldt feilt mit seinen Spielern ab 15 Uhr an der Form für das nächste Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei Eintracht Frankfurt (Anpfiff: 18 Uhr).

Zwischen den beiden Trainings ist Theo Gebre Selassie dann gefragt - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Bremer Dauerbrenner stellt sich ab 13.45 Uhr im Medienraum des Weserstadions den Fragen der Journalisten und wird darüber Auskunft geben, wie gut die Stimmung nach dem jüngsten 2:2 bei Borussia Dortmund ist.