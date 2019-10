Werder-Trainer Florian Kohfeldt startet mit seinen Spielern die Vorbereitung auf das Spiel gegen Hertha BSC. (nordphoto)

Die Länderspielpause biegt auf die Zielgerade ein, in wenigen Tagen steht für Werder das nächste Bundesligaspiel gegen Hertha BSC (Sonnabend, 15.30 Uhr) im Weserstadion an. Die Vorbereitung darauf beginnen die Bremer mit zwei Trainingseinheiten am Dienstag. Zunächst geht es ab 10 Uhr für die Profis in den Kraftraum, am Nachmittag wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab 15 Uhr auf dem Rasen an Details gefeilt.

Zwischendurch stellt sich Davy Klaassen den Fragen der Journalisten, für 13.45 Uhr ist eine Medienrunde angesetzt. Was der Niederländer dort genau zu sagen hatte, gibt es anschließend natürlich in der WK-Flutlicht-App oder unter www.weser-kurier.de zu lesen.