Florian Kohfeldt bittet seine Spieler am heutigen Donnerstag zu zwei Trainingseinheiten auf den Platz. Am Vormittag geht es um 10 Uhr los, am Nachmittag müssen die Profis um 16 Uhr ran. Bei den aktuellen Temperaturen dürften das besonders schweißtreibende Angelegenheiten für die Kicker werden - in Bremen werden bis zu 38 Grad Celsius erwartet.