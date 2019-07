Werder-Fans, die sich in der Saisonvorbereitung ein Bild vom Leistungsstand der Mannschaft machen wollen, können zwei Testspielauftritte der Bremer live im Free-TV verfolgen. Wie Sky Sport News HD am Donnerstag mitteilte, zeigt der Sender den „Interwetten Cup“ in Lohne am Sonnabend, 20. Juli, ab 13.45 Uhr. An dem Kurzturnier nehmen Werder, Köln und Osnabrück teil.

Außerdem zeigt Sky Sport News HD das Testspiel zwischen Werder und dem englischen Premier-League-Klub FC Everton. Die Partie wird am Sonnabend, 3. August, um 16 Uhr im Weserstadion angepfiffen und ist Teil des Programms für den Tag der Fans.