Mit den Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage sieben bis 14 dürfte sich die Deutsche Fußball-Liga (DFL) keine neuen Freunde unter den Werder-Fans gemacht haben. Von den acht Spielen finden lediglich zwei zur klassischen Anstoßzeit an einem Sonnabend um 15.30 Uhr statt. Dabei handelt es sich um das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 10. November und den Nord-Süd-Klassiker gegen Bayern München am 1. Dezember im Weserstadion.

Ansonsten stehen ein spätes Sonnabendspiel und zwei Freitags- sowie drei Sonntagsspiele auf dem Programm. Besonders das Auswärtsspiel gegen Mainz am Sonntag, den 4. November mit seiner Anstoßzeit um 18 Uhr dürfte für viele Auswärtsfahrer ein großes Ärgernis darstellen.

Die Spieltage in der Übersicht: