Maximilian Eggestein beantwortet am Dienstag die Fragen der Journalisten. (nordphoto)

Am Montag hatten die Werder-Profis frei, am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (18 Uhr). Um 10 Uhr gehen die Spieler zunächst in den Kraftraum. Ab 15 Uhr steht dann eine öffentliche Einheit auf dem Trainingsplatz am Weserstadion an.

Zwischendurch spricht Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein in einer Medienrunde mit den Journalisten. Alle Informationen dazu gibt es bei uns.