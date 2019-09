Bei Werder startet am Dienstag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Union Berlin (Sonnabend, 15.30 Uhr). Zunächst bittet Florian Kohfeldt seine Spieler in den Kraftraum (10 Uhr), am Nachmittag geht es dann für die zweite Einheit des Tages raus auf den Rasen (15 Uhr). Das Training am Nachmittag ist öffentlich. Um 13 Uhr stellt sich zudem Niclas Füllkrug in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten.