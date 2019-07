Am Mittwoch hat Werder-Coach Florian Kohfeldt zwei Trainingseinheiten auf dem Rasen angesetzt. Die erste startet um 10.30 Uhr am Vormittag, die zweite um 16.30 Uhr am Nachmittag. Und auch heute stellt sich ein Werder-Profi in einer Medienrunde den Fragen der mitgereisten Medienvertreter. Diesmal ist es Stefanos Kapino, dessen vorzeitige Vertragsverlängerung am Vormittag verkündet wurde. Wie immer gibt es die wichtigsten Aussagen im Anschluss bei WK Flutlicht.