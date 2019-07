Nach dem etwas ruhigeren Montag steht für die Werder-Profis am Dienstag wieder volles Programm auf dem Plan. Das erste Training des Tages hat Florian Kohfeldt für 10.30 Uhr angesetzt. Am Nachmittag folgt eine zweite Einheit um 16.30 Uhr. Zudem stellt sich Nuri Sahin heute in einer Medienrunde den Fragen der Journalisten (13.30 Uhr). Bei uns lest ihr anschließend die wichtigsten Aussagen des Mittelfeldspielers.