Vier Spieltage im Kalenderjahr 2019 galt es noch zu terminieren, am Donnerstag hat die DFL die exakten Uhrzeiten aller Bundesliga-Partien veröffentlicht. Die gute Nachricht: Die Reisestrapazen bewegen sich für alle Werder-Fans bei Auswärtsreisen im normalen Rahmen. Doch der Reihe nach.

Am 14. Spieltag empfangen die Bremer Aufsteiger SC Paderborn, ausgetragen wird das Duell am Sonntag, 8. Dezember um 18 Uhr im Weserstadion. Eine Woche später folgt dann das Duell mit Rekordmeister Bayern München. Das Gastspiel im Süden der Republik findet am Sonnabend, 14. Dezember um 15.30 Uhr statt. Da eine Englische Woche ansteht, ist Werder nur wenige Tage später erneut gefordert. Am Dienstag, 17. Dezember wird an der Weser wieder das Flutlicht erstrahlen, wenn ab 18.30 Uhr der FSV Mainz 05 zu Gast ist. Zum Abschluss der Hinrunde geht es für die Grün-Weißen nach Köln, bei den Rheinländern rollt der Ball am Sonnabend, 21. Dezember zur besten Fußballzeit um 15.30 Uhr.