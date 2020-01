Johannes Eggestein kam in der laufenden Saison bislang erst elfmal zum Einsatz. (nordphoto)

Nach dem Testspiel gegen Monza bekam Johannes Eggestein ein Sonderlob von Trainer Florian Kohfeldt. Im zweiten Test der Wintervorbereitung gegen Hannover durfte er dann von Anfang an spielen. Klar, dass sich der Offensivspieler Hoffnungen auf einen Einsatz beim Rückrundenauftakt in Düsseldorf machte, doch daraus wurde nichts. Die Enttäuschung darüber war dem 21-Jährigen anzumerken, auch wenn er seine Worte in einer Medienrunde am Dienstag mit Bedacht wählte und sagte: „Ich habe das Feedback bekommen, dass ich gut trainiert habe. Wenn man dann trotzdem keinen Einsatz bekommt, ist es schwierig für mich, damit umzugehen.“

Es bleibt also dabei: Diese Saison findet der U 21-Nationalspieler einfach nicht richtig in die Spur. Der jüngere Eggestein-Bruder ging als Anwärter auf einen Stammplatz in die Spielzeit und traf gleich im ersten Ligaspiel gegen Düsseldorf. Danach sank seine Leistungskurve allerdings, er traf nicht mehr, und die Spielzeiten wurden geringer, selbst als viele andere Spieler verletzt waren. „Vielleicht hatte der Trainer das Gefühl, dass ich in dem einen oder anderen Spiel zu wenige Aktionen und auch nicht die Frische hatte. Aber ich kann es nicht genau erklären und versuche einfach, mich weiter im Training anzubieten. Ich hoffe, dass es wieder mehr Einsätze werden“, sagte Eggestein. Zudem habe er unter der Werder-Krise gelitten. „Es war für uns als Mannschaft eine sehr schwierige Hinrunde. Für alle Beteiligten ist es nicht einfach.“

Im Austausch mit dem Trainer

Als Johannes Eggestein vor etwa anderthalb Jahren auf seinen Durchbruch bei Werder wartete, war Trainer Florian Kohfeldt für ihn ein wichtiger Ansprechpartner. Die beiden trafen sich fast wöchentlich. Auch jetzt stehe er weiterhin im Austausch mit dem Trainer, betonte der Offensivspieler. „Er hat mir in Einzelgesprächen gesagt, dass es momentan mehr um die Mannschaft als um den Einzelnen geht. Das ist auch richtig. Damit muss ich gerade umgehen. Manchmal trainiert man gut und macht viele Dinge richtig, aber trotzdem läuft es nicht so, wie man es sich erhofft. Das ist etwas, das ich lernen muss in meiner Karriere.“

In dieser schwierigen Lage gab sich Eggestein kämpferisch: „Ich werde nicht aufgeben und jetzt schlechter trainieren. Es ist eher der Zeitpunkt, um zu sagen: Jetzt mache ich noch mehr.“ Er wolle die Mannschaft bestmöglich unterstützen und sich für Einsätze anbieten, sagte der Spieler, der eigentlich zu einem Gesicht der neuen, erfolgreichen Werder-Mannschaft werden sollte. Im April 2019 verlängerte er seinen Vertrag bis 2022. Bereut habe er diese Entscheidung nicht, unterstrich Eggestein. „Das war die total richtige Entscheidung. Jetzt ist ein Zeitpunkt, an dem es nicht so gut läuft, aber deswegen muss man nicht gleich alles hinterfragen. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Weg langfristig Erfolg bringt.“

Vielseitigkeit als Pluspunkt

Eggestein glaubt, dass seine Vielseitigkeit ihm auf diesem Weg noch zugute kommen wird. Trainer Kohfeldt hatte den gelernten Mittelstürmer zunächst vor allem als Flügelstürmer eingesetzt und dann zusätzlich zum Mittelfeldspieler umgeschult. Wirklich profitiert hat das Talent davon bislang nicht. Doch Eggestein betonte: „Dadurch, dass ich ein flexibler Spieler bin, habe ich erhöhte Chancen auf Einsätze. Ich sehe das eher positiv. Ich kann auf der Achter-Position spielen oder im Sturmbereich.“

Anders als bei Werder ist Johannes Eggestein in der U 21-Nationalmannschaft gesetzt und trägt aktuell sogar die Kapitänsbinde. Er ist somit ein heißer Kandidat für das olympische Fußballturnier in Tokio vom 22. Juli bis 8. August, wie U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz bereits verkündet hat. Sein Bruder Maximilian Eggestein könnte zudem als einer von drei älteren Spielern zum Kader gehören. „Was ich vernommen habe, ist, dass der Verein mir und Maxi keine Steine in den Weg legen würde. Man muss natürlich immer die Entwicklung und den weiteren Saisonverlauf abwarten. Erst einmal konzentriere ich mich voll auf die Rückrunde“, sagte Johannes Eggestein. Dass eine Olympia-Teilnahme eine besondere Erfahrung für ihn wäre, daraus macht er aber keinen Hehl: „Ich habe schon viel darüber gehört von Teamkollegen, die dort waren. Dann saß beim Essen das französischen Handballteam am Nebentisch oder man hat auf der Anlage Usain Bolt gesehen. Fußball ist dort nur eine Sportart unter vielen, das ist bestimmt eine sehr interessante Erfahrung.“