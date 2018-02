Die Werder-Verantwortlichen werden nicht müde, es zu betonen. Erreicht ist noch lange nichts, ganz egal, wie gut die Ergebnisse zuletzt waren. Und doch hat sich die Situation verändert, aus dem Zweckoptimismus der Vormonate ist mehr geworden: eine Überzeugung. „Wenn wir den Weg so weitergehen, mit diesen Leistungen, diesem Engagement, diesem Zusammenhalt, dann werden wir genügend Punkte sammeln, um die Klasse zu halten“, sagte Sportchef Frank Baumann.

Gerade in diesen Tagen werden die Mentalität und Spielphilosophie des Teams gelobt, zudem zahlt sich wohl wieder einmal aus, dass die Bremer sich selbst treu geblieben sind und Ruhe bewahrt haben. Werder verhält sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon nicht gerade wie ein Abstiegskandidat. Andernorts sieht das anders aus.

VfL Wolfsburg

Während Werders Profis nach dem jüngsten 3:1-Heimsieg lachten, wurde beim VfL geschimpft und gezürnt. Ein Team voller talentierter Einzelkönner hatte es wieder einmal nicht geschafft, als Mannschaft zu funktionieren. „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern zwei vor zwölf“, motzte Trainer Martin Schmidt. „Wir wollten einen großen Schritt machen. Momentan gibt es aber keine Schritte – nur welche zurück.“ Es sind besorgniserregende Worte. Sie verdeutlichen Missstände, zeugen aber auch von einer gewissen Hilflosigkeit.

Auch Mittelfeldspieler Maximilian Arnold wurde deutlich: „Es ist einfach nur schlecht“, meckerte er und ließ durchblicken, dass einiges im Argen liegt. „Wir als Team sind schuld an der Situation. Was wir spielen, ist absolute scheiße.“ Die Angst ist groß, deshalb soll gehandelt werden. Jetzt. „Wir werden im inneren Zirkel die Dinge durchleuchten. Jeder muss sich kritisch an die eigene Nase fassen, ob er alles für den Erfolg tut“, sagte Sportvorstand Olaf Rebbe.

FSV Mainz 05

Reichlich Unruhe gibt es nach vier Niederlagen in Serie auch in Mainz. Es droht sogar der Bruch mit den Fans, weshalb es einen offenen Brief des Teams gab. „Wir können euren Frust sehr gut verstehen“, heißt es dort. „Im Spiel bei der TSG Hoffenheim sind uns allerdings in der zweiten Halbzeit nach dem Rückstand, sogar noch nach unserem Anschlusstreffer zum 2:3, einer Phase, in der wir mit aller Macht um wenigstens einen Punkt gekämpft haben, aus unserem eigenen Fanblock nur noch ironische Gesänge und Gesänge, die wir als Spott aufgefasst haben, entgegengeschlagen. Uns hat das sehr irritiert und enttäuscht.“

Zusammenhalt sieht anders aus, doch genau der ist erwünscht. „Zwischen euch und uns passte kein Blatt Papier. Gemeinsam mit euch haben wir Wunder erzwungen. Gemeinsam mit euch haben wir schon Kämpfe gewonnen, bei denen uns alle anderen abgeschrieben haben“, lautete der Appell der Profis. Und auch Trainer Sandro Schwarz bekräftigte: „Mit so einer Stimmungslage, wie wir sie haben, wird es nicht funktionieren.“

VfB Stuttgart

Zuletzt gab es zwar einen wohltuenden Erfolg gegen Mönchengladbach, ruhiger ist es dadurch aber kaum geworden. Sportchef Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich stehen in der Kritik, nachdem sie den beliebten Trainer Hannes Wolf durch Tayfun Korkut ersetzten. Ein Spruchband im Stadion kommentierte das Handeln mit beißender Ironie: „Nach schweren Zeiten, die wir hinter uns haben, können wir heute sagen: Der VfB ist wieder da.“

Was wie ein Lob klingt, war purer Spott. Eben jenen Satz hatte Wolfgang Dietrich während der Mitgliederversammlung im Dezember gesagt, als er den Verein auf einem guten Weg wähnte. Wenig später begann das Theater um Hannes Wolf – und der VfB war tatsächlich wieder dort angekommen, wo er eigentlich nicht mehr hinwollte. In einem Possenspiel.

1.FC Köln

Der Abstieg schien besiegelt, ehe Stefan Ruthenbeck als Coach übernahm und der Mannschaft neues Leben einhauchte. Inzwischen stockt der tabellarische Aufschwung. Der Grund? Die Balance. „Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir Harakiri spielen. Im Moment brauchen wir jeden Punkt, da müssen wir etwas vorsichtiger sein“, sagte Marcel Risse nach dem 2:4 in Frankfurt. Bemerkenswert: Die Schuld für die Pleite nahm Coach Ruthenbeck komplett auf sich. „Heute sind ein paar Dinge nicht aufgegangen, die ich mir vorgestellt hatte“, sagte er. „Ich habe definitiv Fehler gemacht und übernehme die Verantwortung. Ich kann nicht nur mit dem Finger auf die Jungs zeigen.“ Das ehrt den Trainer und sagt viel über die aktuelle Situation in Köln aus. Dennoch fehlen unter dem Strich die Punkte.

Hamburger SV

Seit neun Spielen wurde nicht mehr gewonnen, mit Bernd Hollerbach wieder mal ein neuer Trainer installiert. Der Ex-Profi gibt sich kämpferisch: „Wenn wir so mutig weitermachen, werden die Ergebnisse kommen“, ist er überzeugt. „Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken, das habe ich auch der Mannschaft gesagt.“

Problem: Allzu viel Zeit hat er nicht. Mickrige 17 Zähler stehen nach 22 Spieltagen auf der Habenseite, so wenige wie noch nie. Ein Nichtabstiegsplatz ist schon sechs Punkte entfernt. Bernd Hollerbach braucht also gute Resultate. Und zwar schnell. Bald steigt das Nordderby, eine Hamburger Niederlage könnte die Lage noch einmal verschlechtern. Meist dauert es dann auch nicht lange, bis in Hamburg die nächsten Nebenkriegsschauplätze entstehen.

SC Freiburg

Die Stadt, die Region – alle tragen kompromisslos das Projekt des Sportclubs mit. Wirtschaftlich haben andere Vereine viel bessere Möglichkeiten, mit Sympathie, Talent und sportlichem Geschick geht es dennoch stets ins Konzert der Großen. Bis auf Rang zwölf ist das Team von Christian Streich nach neun Spielen ohne Niederlage geklettert. Beeindruckend, und doch gibt es Grund zur Sorge. „Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir es nicht schaffen, in Führung zu gehen“, monierte Nils Petersen. Der einstige Werder-Stürmer sagte aber auch mit Blick auf die aktuelle Niederlage in Hannover: „Wir können es verschmerzen und wissen, wo wir hergekommen sind und wo wir stehen.“ Es dürfte nicht überraschen, dass Christian Streich genau dort nicht wieder hinmöchte. „Das ist gerade eine ganz trügerische Situation“, warnte er.

Werders Sportchef Frank Baumann hat all diese Emotionen bei der Konkurrenz registriert – überbewerten will er sie nicht. „Ich weiß, dass Stimmungen immer relativ schnell wieder drehen können“, sagte er, „deswegen müssen wir sehr wachsam sein und dürfen jetzt nicht nachlassen.“

Welcher Verein steigt eurer Meinung nach ab?