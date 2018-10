Dass Sebastian Langkamp zu den etwas anderen Fußballprofis zählt, die bemerkenswert floskelfrei über ihren Beruf sprechen, ist selbst schon wieder eine Floskel. Doch am Mittwoch untermauerte er einmal mehr, dass seine Gedankenwelt nicht nur von der einen zur anderen Torlinie reicht. Zuletzt gegen den VfL Wolfsburg durfte Langkamp sein erstes Spiel in dieser Saison machen, als 21. Werder-Profi kam er zum Einsatz und half in der Innenverteidigung, das erste Zu-Null-Spiel seit Anfang Mai zu sichern. „Diesen Mix aus kompletter körperlicher Erschöpfung und mentaler Müdigkeit nach 90 Minuten habe ich vermisst“, sagte Langkamp. „Doof für meine Freundin, der Tag danach ist immer nicht ganz so leicht für sie.“

Der 30-Jährige macht den Eindruck, als gelinge ihm der Umgang mit seiner Rolle bestens: Langkamp sitzt im Mannschaftsrat, hat so viel Bundesligaerfahrung wie nur wenige seiner Teamkollegen, weiß aber genau, dass Niklas Moisander und Milos Veljkovic das volle Vertrauen von Trainer Florian Kohfeldt genießen. „Ich erwarte gar nichts. Meine Ansicht ist, dass Erwartungen nur Leid erzeugen“, sagte er über einen möglichen Startelf-Einsatz gegen Schalke 04 am nächsten Spieltag.

Frustriert klingt Langkamp dabei nicht ansatzweise, im Gegenteil. „Ich habe mich immer schon gefragt, warum Werder kein Maskottchen hat. Zwischenzeitlich habe ich mich so gefühlt“, sagte er und lachte. In München hat Langkamp den Bären Berni erlebt, in Karlsruhe lief Willi Wildpark, ein Keiler, durchs Stadion, Augsburg war maskottchenfreie Zone und in Berlin setzte man wie in München auf einen Bären, den nicht ganz so sportlich aussehenden Herthinho. In Bremen gab es früher Pico, die Heidschnucke, und Werdi, die Möwe, von denen Langkamp bislang noch nichts gehört hatte.

Den Eltern nah wie lange nicht

Seine Vorschläge? „Ich habe einige Lieblingstiere, aber die passen alle nicht so. Ich wollte immer einen Pandabären haben“, sagte er. Auch ohne Stammplatz und Lieblingstier fühlt sich Langkamp nach neun Monaten in Bremen „pudelwohl“. „Ich habe schon viele nette Leute kennengelernt, die sich mit dem Fußball nicht so auskennen und mich vielleicht nicht in die Schublade gesteckt haben“, erzählte er und verteilte Lob, das das Stadtmarketing gerne hören wird: „Bremen ist sehr lebenswert, vor allen Dingen für Familien.“ Seiner eigenen ist Langkamp nach dem Wechsel aus Berlin so nah wie seit 14 Jahren nicht, noch ein Grund, weshalb es ihm in Bremen so gut geht.

„Meine Eltern in Münster sind nur eineinhalb Stunden entfernt. Die haben sich auch gefreut, als ich den Wechsel vollzogen habe“, sagte er. Am Freitag geht es für Langkamp mit Werder zumindest in Richtung Heimat. Um 18.30 Uhr steht ein Testspiel beim VfL Osnabrück an.

Bei aller Zufriedenheit bemüht sich Langkamp sichtlich, nicht satt und anspruchslos zu wirken: „Wenn ich sage, dass ich meine Situation auf und neben dem Platz kenne, heißt das nicht, dass ich mich damit abfinde. Ich bin immer noch im besten Fußballalter und traue mir zu, viele Spiele in einer Saison zu machen.“ Für einen Trainer sei es jedoch das größte Lob, wenn sich die Spieler, die wenig zum Zug ­kommen, ebenso wichtig und gebraucht fühlen. „Das ist momentan der Fall hier“, sagte Langkamp.

Langkamps Punkterechnung

Unterdessen outete er sich nicht nur als Maskottchen-Freund, sondern auch als Statistik-Experte. Während die meisten Spieler und Verantwortlichen betonen, die Tabelle als reine Momentaufnahme zu betrachten, rechnete Langkamp vor: „1,6 bis 1,7 Punkte braucht man pro Spiel, das hat in den vergangenen Jahren gereicht, um sich sicher für die Europa League zu qualifizieren.“

Werder liegt mit 14 Punkten aus sieben ­Spielen bei 2,0, hochgerechnet wären das am Ende 68 Punkte. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel vor 23 Jahren hält Borussia Dortmund mit 59 Punkten in der Saison 2008/2009 die Bestmarke, im Schnitt holte der Sechste in dieser Zeit 52 Punkte. In der Länderspielpause haben Langkamp und seine daheim gebliebenen Kollegen etwas Zeit zum Genießen. „Es ist ganz cool, jetzt da oben zu stehen“, sagte er.