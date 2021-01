Foto: dpa





Felix Magath (22. Oktober 1998 bis 9. Mai 1999)

Als "Schleifer" und "Feuerwehrmann" begann Magath in Bremen. Besonders gut kam seine Masche an der Weser aber nicht an. Kurz vor Saisonende 1999 zogen die Weder-Bosse die Notbremse und trennten sich in akuter Abstiegsgefahr von Magath.