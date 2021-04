Foto: Lukas Barth/epa/Pool/dpa





22 Pflichtspiel-Niederlagen in Folge kassierte Werder gegen den FC Bayern, doch nun schaffen es die Bremer endlich mal wieder, gegen den Rekordmeister nicht zu verlieren. Mit einer starken Leistung erkämpfen sie sich dank eines Treffers von Maximilian Eggestein ein 1:1 in München. Es ist Werders fünftes 1:1 in Serie, das schaffte in der Bundesliga-Historie sonst nur Leverkusen. Durch das fleißige Punktesammeln steht Werder auf Platz neun und ist erst einmal zufrieden. Florian Kohfeldt hält nach dem Remis bei den Bayern fest: "Wenn wir den Weg weiter gehen, werden wir eine sehr stabile Saison spielen, auch wenn wir mal einen Rückschlag erleiden.“