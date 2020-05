Foto: nordphoto / Kokenge





Glück im Unglück: Werder startet in die Wiederaufnahme der Bundesliga mit einem Heimspiel. Bis zum Anpfiff gegen Leverkusen am Montag, 18. Mai, muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne. So sieht es das medizinische Hygiene-Konzept der Bundesliga vor. Die darf die Mannschaft wie gewohnt im Parkhotel verbringen.