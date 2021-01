Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Tests, leere Ränge, Masken Werder in Zeiten von Corona

Durch die Corona-Pandemie haben sich ab März 2020 auch die Abläufe bei Werder verändert. Zwar darf in der Bundesliga weiter gespielt werden, das Virus hat dennoch Zuschauer aus den Stadien verschwinden, Fans am Trainingsgelände fehlen lassen. Unsere Bilderstrecke zeigt den Werder-Alltag in Zeiten von Corona.