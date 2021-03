Schienen und Gleisbett in Worpswede werden erneuert. (CARMEN JASPERSEN)

Im Rahmen der Gleisarbeiten am Schienenstrang des Moorexpress wird nun auch der Bahnübergang am Hammeweg in Worpswede saniert. Wie die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) mitteilen, werden die Arbeiten in mehreren Etappen erledigt. Dazu werden zeitweise Sperrungen nötig sein: Die erste soll am Donnerstag, 25. März, von 8 bis 14 Uhr stattfinden. Danach ist der Übergang erneut am Dienstag, 30. März, zwischen 7 und 17 Uhr wegen Stopfarbeiten im Schotterbett blockiert. Eine weitere Sperrung folgt am Donnerstag, 1. April, von 7 bis 16.30 Uhr wegen Schweißarbeiten an den neuen Schienen. Fertiggestellt wird die Querung dann wieder am Dienstag, 6. April. Für die abschließenden Asphaltierungsarbeiten bleibt sie zwischen 7 und 17 Uhr ein letztes Mal für den Autoverkehr geschlossen. Über eine Behelfsbrücke bestehe für Fußgänger und – schiebende – Fahrradfahrer jedoch die Möglichkeit, die Gleisanlagen auch während der Arbeiten zu überqueren. Dennoch sei unter Umständen mit Wartezeiten zu rechnen, so die EVB.