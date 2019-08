Sie bleibt am Ball, sie bleibt grün-weiß: Werder-Fußballerin Lina Hausicke. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Bremen. Wahrscheinlich wird das nun so sein: Ein Leben lang werde sie sich daran erinnern. Sagt Lina Hausicke. Es war dabei nichts, was das Leben von Grund auf verändert, schon gar nicht war es etwas Lebensbedrohendes. Es war auch nicht das, was man gemeinhin unter einer Grenzerfahrung verstehen würde. So etwas in der Art war es aber irgendwie doch. Man schrieb den 12. Mai 2019, als Werders Fußballerinnen in Freiburg nicht weniger Punkte holen durften als zeitgleich Leverkusen gegen Essen. Sonst würden die Bremerinnen aus der Bundesliga absteigen.

Und dann das. Sie stiegen ab. Bis zur 85. Minute lief an diesem Sonntag in Freiburg alles nach Plan. Oder war wenigstens alles im grünen Bereich. Es stand unentschieden in Freiburg, unentschieden im Parallelspiel. Die Spielerinnen, erzählt Lina Hausicke, hätten auf dem Feld bewusst keine Zwischenstände erhalten. Doch jetzt, kurz vorm Abpfiff, wechselte die Bremer Trainerin Carmen Roth eine Stürmerin ein. Schlagartig war allen auf dem Feld klar, was das bedeutet (Leverkusen führt). Die 21-jährige Mittelfeldspielerin sagt: „Das war wie ein Schlag ins Gesicht.“ Von souveränem Spiel waren die Werder-Frauen so weit weg wie der FC Bayern von einem Abstiegsduell. Manche Mitspielerinnen hätten schon auf dem Platz, noch während die Partie lief, angefangen zu weinen.

Lina Hausicke, im zweiten Jahr im Team, ging es auch nicht viel besser. Sie sagt, dass sie bestimmt zwei, drei Wochen benötigt habe, um zu verarbeiten, was da wellenartig im Kopf herumfuhrwerkte: Abstieg, Abstieg, Abstieg. Sie sagt auch, dass sich das auch heute noch ganz schön komisch anfühlt, wenn sie auf den jüngst veröffentlichten Spielplan der neuen Bundesliga schaue – und ihr erst im zweiten Hinschauen bewusst werde, dass der SV Werder Bremen ja nicht dabei ist. Aber sie hat vergleichsweise schnell eine Entscheidung für sich gefällt. Nee, wir gehören da aber hin in die erste Liga. Das war der Kernsatz ihrer Entscheidung.

„Und wenn ich mich für etwas entscheide, dann ist das dann auch klar“, sagt sie. Sie sei da eher der ungeduldige Typ. Schon vier, fünf Tage nach dem Freiburg-Desaster hätte ihr Entschluss festgestanden. Als Trotzreaktion bezeichnet sie den Entschluss, den Verein nach dem Abstieg aus der Bundesliga nicht zu verlassen – und stattdessen den auslaufenden Vertrag um zwei Jahre zu verlängern. Hauptmotiv: „Nur so kann ich doch eine Antwort geben.“

Lina Hausicke, beziehungsweise ihre Entscheidung, ist ein schönes Beispiel, um ein Leistungssportler-Denken zu veranschaulichen. Darin nehmen selbstredend materielle Erwägungen ihren Raum ein. Aber es wäre ein irriger Gedanke, es darauf zu beschränken. Es ist ein, sagen wir mal: nicht unsympathischer Aspekt. Die Werte des Sports gehen in den Mechanismen des Business nicht unter. Eine Sportlerin begegnet auf diese Art einem sportlichen Misserfolg, der nicht ihrem Anspruch entspricht. Sie sucht sich nicht einfach einen neuen Verein. Sie stellt sich. Um nicht zu sagen: Sie will es wiedergutmachen.

Dass das im Halbprofi-Metier Frauenfußball womöglich einfacher gemacht werden kann – und wohl auch viel häufiger vorkommt – als im professionellen Männerfußball, mag sein. Aber das ist ja nicht Lina Hausickes Schuld. Werder kürzt den Etat nicht für die jetzt nur noch zweite Liga. Lina Hausicke studiert in der Nähe, in Oldenburg, auf Lehramt Sport und Geographie. Ihre Trotzreaktion deckt sich, unabgesprochen, mit der Reaktion der meisten Mitspielerinnen. Lediglich fünf Damen haben den Klub nach dem Abstieg verlassen.

Dabei darf man sich das mal gleich gar nicht so vorstellen, dass Lina Hausicke, die vor zwei Jahren aus Jena nach Bremen kam, hier einfach nur so ihr Ding macht. Sie ist voller Ehrgeiz, sie hat schon in der Jugendauswahl des DFB gestanden, sie träumt den ganz natürlichen Sportlertraum von der Nationalmannschaft. Mit 15 war sie eine der jüngsten Spielerinnen, die jemals in der zweiten Liga gekickt haben, mit 16 war sie schon Erstliga-Spielerin. Sie ist halt die eher Ungeduldige. Sie ist die, die gerne mittendrin ist. Lieblingsposition: Sechser, also zentrales defensives Mittelfeld. Da ist fast immer was los.

Na klar ist das mit der zweiten Bundesliga nicht die ideale Plattform, um sich für einen Platz in der Nationalmannschaft zu empfehlen. Auch wenn die zweite Liga seit einem Jahr eingleisig ist und sich die Bewerber für den Aufstieg ins Oberhaus ziemlich drängeln. Lina Hausicke ist reflektiert genug, um über die Vor- und Nachteile reden zu können. Trotz ihrer erst 21 Jahre darf sie bei 85 Einsätzen in der ersten Liga bereits als eine erfahrene Spielerin durchgehen. Die Vorteile überwiegen aus ihrer Sicht.

„Ich habe die Erfahrung gemacht“, sagt sie, „dass ich mich wohlfühlen muss.“ So könne sie sich letztlich besser entwickeln, als wenn sie nun in eine höherklassige wie ambitioniertere Mannschaft wechseln würde, in der sie sich dann aber nicht so wohl- und angekommen fühlen würde. Danach könne man ja immer noch weitersehen. Wurde schon gesagt, dass sie doch erst 21 ist?

Darum aus guten Gründen nun also das Projekt Wiedergutmachung. In den letzten drei, vier Wochen der vergangenen Saison seien sie und ihre Mitspielerinnen „eher wie die Roboter“ unterwegs gewesen. Es gab nicht viel mehr in dem Gedankentunnel als dieses Show-down-Spiel in Freiburg. „Okay, und dann haben wir das als Mannschaft durchgestanden, sind drüber weg und haben neue Ziele“, sagt Lina Hausicke. So kann es eben doch funktionieren, dass man sich in einem Team sehr wohlfühlt, das gerade einen sportlichen Gau erlebt hat.

Zur Sache

Generalprobe mit Turniersieg

In ihrem vorerst letzten Test vor dem Start in die Zweitliga-Saison haben die Fußballerinnen des SV Werder ein Turnier beim TuS Glane gewonnen. Im Finale setzte sich das Team von Trainer Alexander Kluge mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten FSV Gütersloh durch. Zuvor hatte Werder noch in letzter Minute zum 1:1 ausgeglichen. In der Vorrunde hatten die Werder-Frauen zunächst Gastgeber TuS Glane mit 6:0 sowie die TSG 07 Burg Gretesch mit 3:0 besiegt. Gegen Arminia Bielefeld, ebenfalls ein Mitbewerber in der zweiten Bundesliga, endete die Partie 0:0. Am Freitag reisen die Werder-Damen nun in ein dreitägiges Kurz-Trainingslager in Nordholz, ehe am 10. August (14 Uhr) mit dem Spiel beim 1. FC Saarbrücken das erste Saisonspiel ansteht. Möglicherweise wird zuvor doch noch einmal getestet, vorerst war aber das Glane-Turnier die Generalprobe für die Liga-Saison.