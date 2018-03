Es lässt sich durchaus behaupten, dass Werders Fußballerinnen eine ordentliche Saison spielen. Sie haben schließlich bisher elf Punkte aus 13 Spielen in der 1. Bundesliga gesammelt. Damit vermochte der Aufsteiger vielleicht nicht unbedingt zu überraschen – aber er bestätigte all die Prognosen, die ihm realistische Chancen auf den Klassenerhalt attestiert hatten. Weil hinter den Bremerinnen mit dem 1. FC Köln (6 Punkte), USV Jena (5) und dem MSV Duisburg (3) gleich drei weitere Mannschaften den Tabellenkeller bilden, lässt sich zudem behaupten: Werder besitzt derzeit die besten Aussichten aller abstiegsbedrohten Teams.

Die anderen Teams müssen nun punkten, wollen sie den beiden Plätzen entgehen, die den Gang in die 2. Bundesliga bedeuten. Die Grün-Weißen indes müssen nicht unbedingt, aber sie sollten. Vor allem im nächsten Spiel, der Auswärtspartie in Duisburg am Sonntag (14 Uhr). „Wir könnten uns weiter absetzen und einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, dessen sind wir uns bewusst“, sagt Trainerin Carmen Roth. Auf elf Punkte könnte ihr Team den Vorsprung vor dem MSV ausbauen – das sollte reichen, um das Schlusslicht endgültig zu distanzieren. Es geht also um etwas in Duisburg.

Deshalb kam Werder die zurückliegende Pause von rund drei Wochen eigentlich auch ungelegen. Schließlich hatte sich das Team mit den Remis gegen Sand (2:2) und Jena (1:1) in die Auszeit verabschiedet. Zwar war das Unentschieden gegen den USV eine Enttäuschung, doch Carmen Roth betont zugleich, dass ihre Mannschaft in 2018 noch ungeschlagen ist. Und deshalb habe ihr die Länderspielpause auch nicht gefallen. „Aber wir kennen diese Situation ja aus der Hinrunde“, sagt die Trainerin.

Torfrau Pauels kehrt zurück

Dem kommenden Gegner ging es zudem auch nicht besser. Im Gegenteil. Weil die Partie in Potsdam abgesagt werden musste, wartet der MSV nun schon seit vier Wochen auf das zweite Spiel in diesem Jahr. Zur Premiere war ihm dagegen ein überraschender 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg gelungen. Dieser erste Saisonsieg war natürlich mit der Frage verbunden, ob das Schlusslicht in der Rückrunde zu einer anderen Leistungsstärke finden würde – und plötzlich einen ernsthaften Konkurrenten darstellen könnte. Auch Carmen Roth respektiert die Leistung des MSV, relativiert den Duisburger Sieg allerdings: „Freiburg hatte 80 bis 85 Prozent Ballbesitz und hat nach individuellen Fehlern zwei Tore kassiert.“ Von Angst kann also keine Rede sein auf Bremer Seite. Die Trainerin demonstriert das Selbstbewusstsein auch mit Blick auf die Konkurrenten. „Natürlich ist es schön, wenn wir auf die Tabelle schauen. Aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen, ist es egal, wie die anderen Mannschaften spielen“, sagt Carmen Roth.

Sie selbst steht vor der Partie noch vor einer ganz eigenen Hausaufgabe. Denn nachdem sich Lena Pauels im September einen Wadenbeinbruch zugezogen hatte, steht die Torfrau nun wieder zur Verfügung. Und bis zu ihrer schweren Verletzung war die Junioren-Nationalspielerin unangefochtene Nummer eins gewesen – doch dann kam Anneke Borbe und machte ihre Sache gut. So gut, dass Pauels‘ Rückkehr zwischen die Pfosten keineswegs ein Selbstgänger ist. „Es ist eine enge Entscheidung. Denn wir wissen, was Anneke geleistet hat und was Lena kann“, sagt Carmen Roth. Sie will sich kurzfristig entscheiden.