Manchmal geht es wirklich ziemlich schnell. Trotz des geglückten Klassenerhalts in der letzten Saison gelten Werders Fußballerinnen noch immer als eine Art Underdog in der 1. Bundesliga. Schließlich absolvieren sie im Oberhaus ja auch erst ihre zweite Spielzeit in Folge und sind damit noch längst nicht etabliert. Und was sagt René Krienen, der Trainer von Borussia Mönchengladbach, nach der 0:3 (0:1)-Auftaktniederlage gegen die Grün-Weißen über die Bremerinnen? „Ihre Erfahrung hat heute das Spiel entschieden.“

Dazu muss man wissen: Die Borussia stieg gerade erst auf in die Beletage des deutschen Frauenfußballs und ist damit sicher noch weniger vertraut mit dem Niveau dieser Spielklasse. Doch vielleicht drücken die Worte des gegnerischen Trainers auch aus, worauf sie bei Werder nun setzen: Auf den nächsten Schritt hin zu einer gestandenen Mannschaft, die sich die so wichtigen Punkte zum Start auf recht souveräne Weise sichert.

„Wir wollten aus Gladbach unbedingt die drei Punkte mitnehmen, haben insgesamt sehr kompakt gestanden und wenig zugelassen“, fasste Carmen Roth ihre Eindrücke zusammen – keine Frage, das Konzept der Bremer Trainerin war aufgegangen. Allerdings: In Gladbach lief vieles, aber nicht alles rund. Der Start war gut, hatte Reene Wichmann doch einen Steilpass von Debütantin Sabrina Horvat überlegt zum frühen 1:0 verwandelt. Der gelungene Auftakt weckte natürlich die Hoffnung auf weitere Treffer, und tatsächlich blieb der Gast in den folgenden Minuten die tonangebende Mannschaft. So ergaben sich gute Chancen, allein vier bis zum Pausenpfiff. Doch sie alle wurden vergeben, durch Cindy König (19., 42.), Samantha Steuerwald (26.) und Verena Volkmer (29.). Es war auch Pech im Spiel, etwa wenn der Ball das Borussen-Tor nur um Zentimeter verpasste. Doch Carmen Roth machte noch eine andere Ursache für die vergebenen Möglichkeiten aus: „Uns hat in den entscheidenden Momenten die Zielstrebigkeit gefehlt.“

Bremer Abwehr überzeugt in doppelter Hinsicht

Die knappe Führung entsprach also nicht dem Geschehen. Aber das war auch eine gute Nachricht. Denn während Werder relativ leichtfertig an weiteren Treffern scheiterte, besaß der Gegner nicht einmal eine realistische Möglichkeit zu einem Tor. „Wir hatten keine zwingenden Chancen, mit denen wir drückend am Ausgleich dran waren“, räumte Gladbachs Coach Krienen später ein. Mit anderen Worten: Die Bremer Defensive wusste zu gefallen. Aufmerksam und einsatzfreudig präsentierte sich die Abwehr, die allermeisten Angriffe des Gastgebers wurden bereits deutlich vor der gefährlichen Zone gestoppt.

Der Auftakterfolg war insofern vor allem ein Erfolg für die grün-weiße Hintermannschaft. Das galt auch deshalb, weil nach dem Führungstreffer durch Reene Wichmann zwei eher defensiv orientierte Spielerinnen für die Entscheidung sorgten: Zunächst schloss Linksverteidigern Gabriela Toth einen Konter zum 2:0 ab, dann legte Spielführerin Lisa-Marie Scholz, Werders Sechser, zum Endergebnis nach. Damit war der gelungene Auftakt perfekt. Das Spiel bei Borussia Mönchengladbach war aber zugleich das erste von drei Spielen gegen vermeintliche Konkurrenten um den Klassenerhalt. Mit der Leistung vom Sonntag sollte nun auch gegen Leverkusen und in Duisburg etwas drin sein.