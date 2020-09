Werders Fußballerinnen mussten zum Auftakt eine herbe Enttäuschung hinnehmen. (dpa)

Die Fußballerinnen des SV Werder haben gleich am ersten Bundesliga-Spieltag einen Vorgeschmack darauf bekommen, was sie in der neuen Saison erwartet: deutlich mehr Widerstand von wesentlich stärkeren Gegnern als im Vorjahr. Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Spielzeit 2019/20 überstanden die Bremerinnen ohne Niederlage und wären angesichts ihres riesigen Vorsprungs und ihrer Dominanz wohl auch auf sportlichem Weg ins deutsche Oberhaus aufgestiegen. Dort empfing mit Eintracht Frankfurt ein gestandener Erstligist den Aufsteiger – und zeigte ihm beim 5:1 die Grenzen auf.

Das war für den Werder-Trainer jedoch keine große Überraschung. „Für uns kommen erst noch die Spiele mit den Gegnern auf Augenhöhe“, wurde Alexander Kluge auf der Homepage des Vereins zitiert.

Für die Bremerinnen ist nicht nur die Spielklasse neu, sondern in erheblichem Umfang auch ihre Mannschaft. Anna Hausdorff, Margarita Gidion, Jasmin Sehan und Agata Tarczyńska feierten im Werder-Trikot am Sonntag ihr Pflichtspieldebüt. Sie standen in der Startelf, die zunächst in der Abwehr auch noch nichts anbrennen ließ. Die Gastgeberinnen verzeichneten zwar die erste erfolgversprechende Angriffsaktion, agierten in der neunten Minute jedoch noch zu ungenau. So fiel ziemlich überraschend nach einer Viertelstunde auf der Gegenseite der erste Treffer: Michelle Ulbrich hatte nach einer Ecke den Ball gefährlich vors Tor gebracht, wo ihn Margarita Gidion mit dem Hinterkopf zum 1:0 in die Maschen beförderte.

Mit einem Doppelschlag in der 32. Minute durch Geraldine Reuteler und in der 35. Minute durch Laura Freigang bogen die Frankfurterinnen auf die Siegerstraße ein. Der verwandelte Foulelfmeter von Freigang (53.) bedeutete die Vorentscheidung in einer Partie, in der der Aufsteiger in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Mit einem weiteren Doppelschlag erhöhten Tanja Pawollek (65.) und Lara Prasnikar (67.) auf 5:1.

Weitere Informationen

Eintracht Frankfurt: Frohms - Hechler, Kleinherne, Kirchberger (70. Störzel), Aschauer - Panfil (60. Nüsken), Feiersinger, Pawollek, Dunst (60. Prasnikar) - Freigang (78. Mauron), Reuteler (78. Martinez)

Werder Bremen: Pauels – Timmermann, Ulbrich, Hausdorff, Tóth (65. Volkmer) – Hausicke, Gidion – Sehan (78. Kofler), Walkling (78. Wichmann), Lührßen - Tarczyńska (65. Goddard)

Tore: 0:1 Gidion (15.), 1:1 Reuteler (32.), 2:1 Freigang (35.), 3:1 Freigang (53., Foulelfmeter), 4:1 Pawollek (65.), 5:1 Prasnikar (67.)

Gelbe Karten: Pawollek / Sehan

Schiedsrichterin: Christina Biehl (Siesbach)