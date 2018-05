Werders Frauen erwischten einen Traumstart. Nach gerade einmal zwei Minuten legte sich Kapitänin Marie-Louise Eta den Ball zurecht. Aus 18 Metern Torentfernung zirkelte sie den Ball unhaltbar zur Führung in die Maschen. Der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt war gemacht.

Die Gastgeberinnen aus Köln steckten aber noch lange nicht auf. Die Domstädterinnen erspielten sich zahlreiche Eckbälle, allein der Ertrag fehlte. So musste einmal Lisa-Marie Scholz in höchster Not klären, um den Ausgleich zu verhindern. Doch auch Werder blieb aktiv, auf der Gegenseite hätte Jessica Golebiewski mit etwas mehr Genauigkeit auf 2:0 erhöhen können. Nach 22 Minuten wackelte der Vorsprung endgültig, als nach einem verunglückten Rückpass von Verena Volkmer Kölns Meike Meßmer allein vor dem Bremer Tor auftauchte – den Ball aber knapp neben den Kasten setzte.

So blieb es bis zur Pause beim 1:0 für Werder. Und die Stimmung wurde sogar noch besser. Vom FF USV Jena gab es nämlich zeitgleich die Kunde, dass dort der SC Freiburg mit 2:0 führte. Der vorzeitige Ligaverbleib war noch ein weiteres Stückchen näher gerückt. Als dann in Jena der dritte Treffer der Freiburgerinnen fiel, hatte nahezu zeitgleich auch Werders Franziska Gieseke die Topgelegenheit zur Entscheidung. Letztlich scheiterte sie jedoch an der gegnerischen Torhüterin und musste kurz darauf für Nora Clausen Platz machen.

In der Schlussphase folgte der nächste Aufreger, als erneut Golebiewski ihr Glück versuchte. Dieses Mal traf die Bremerin jedoch nur den Pfosten (80.), weshalb das Zittern noch ein wenig weiter ging. Weitere fünf Minuten später durfte dann aber endgültig gejubelt werden, als Clausen den Ball nach einer feinen Einzelleistung im Tor der Kölnerinnen unterbrachte. Da Freiburg inzwischen sogar mit 4:0 in Jena führte, war spätestens zu diesem Zeitpunkt die Ligazugehörigkeit für das Team von Trainerin Carmen Roth unter Dach und Fach.