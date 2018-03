Die in Bestbesetzung angetretenen Bremerinnen waren nach dem Treffer von Leonie Stenzel sogar in Rückstand geraten (27.). Nach dem Wechsel besorgte Katharina Schiechtl zwar den Ausgleich (68.). Zuvor hatte Werder deutliche Siege über Zweitligisten gefeiert, Arminia Bielefeld (7:2), BV Cloppenburg (8:1) und Jahn Delmenhorst (9:1) keine Chance gelassen. Am Sonntag (11 Uhr) folgt nun der Ernstfall fürs Team von Carmen Roth. Dann tritt Werder beim SC Sand zum Punktspielauftakt der 1. Bundesliga an.