Bernd Hollerbach bekommt in seiner Funktion als neuer HSV-Coach Unterstützung von dem ehemaligen Werderaner Steffen Rau. Dem 47-jährigen Rau war in der vergangen Spielzeit der Aufstieg in die erste Frauen-Bundesliga geglückt, dennoch musste er am Ende der Saison 2016/2017 den Verein verlassen. Seine Nachfolgerin wurde Carmen Roth.

Kurioserweise verschweigt der HSV in der offiziellen Mitteilung, dass Rau zuvor für Werder tätig war. Die Hamburger führen Hollerbachs neuen Assistenten lediglich als „langjährigen Verbandssportlehrer Sachsen-Anhalt“ und Sportwissenschaftler ein. (oni)