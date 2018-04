Stefanie Antonia Sanders hat mehrere Jahre für Werder Bremen gespielt. (Nordphoto)

Wie der SC Freiburg auf seiner Homepage mitteilt, verpflichtet der Club aus dem Breisgau zum 1. Januar 2019 die U20-Nationalspielerin Stefanie Antonia Sanders. Die 19-Jährige aus Neuenkirchen im Heidekreis wechselt aus den USA, wo sie seit Juli 2017 für UCF Knights in Orlando, Florida, spielt.

Sanders durchlief sämtliche Juniorennationalmannschaften des DFB seit der U15 und kommt in 43 Einsätzen auf 38 Treffer. Für Werder Bremen erzielte die Stürmerin in 40 Pflichtspielen in der Allianz-Frauen-Bundesliga, der Zweiten Bundesliga Nord und dem DFB-Pokal 24 Tore.

„Ich möchte gerne wieder in Deutschland Fußball spielen und sehe beim Sport-Club eine große Chance, in einer Spitzenmannschaft zu spielen, die viel mit jungen Spielerinnen arbeitet“, sagt Stefanie Sanders. „Ich will mich in Freiburg weiter entwickeln und der Mannschaft helfen, sich für internationale Aufgaben zu empfehlen.“ (wk)