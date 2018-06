Luisa Wensing will bei Werder sportlich neu durchstarten. Nach zwei Wadenbeinbrüchen 2015 und 2016 und den damit verbundenen langen Verletzungspausen kam die 22-fache deutsche A-Nationalspielerin in der vergangenen Saison vornehmlich in der zweiten Mannschaft der Wolfsburger zum Einsatz.

"Luisa Wensing ist im deutschen Frauenfußball eine echte Größe. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für Werder gewinnen konnten und sind davon überzeugt, dass ihr der Wechsel gut tut und sie zu alter Stärke zurückfinden wird", wird Birte Brüggemann, Abteilungsleiterin Frauen- und Mädchenfußball bei "Werder.de" zitiert. Auch Carmen Roth, Trainerin der Werder-Frauen, freut sich über den Transfer: "Mit ihr kommt eine sehr erfahrene Spielerin zu uns, die auf zahlreiche Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft zurückblicken kann. Sie verfügt sowohl im spielerischen als auch taktischen Bereich über große Qualität."

Wensing selbst will die Chance bei Werder unbedingt nutzen. "Ich bin dem SV Werder sehr dankbar, dass mir hier die Möglichkeit gegeben wird, wieder in der Frauen-Bundesliga zu spielen. Mein Ziel ist es, an meine früheren Leistungen anzuknüpfen", sagt die 25-Jährige.

Die Neu-Bremerin Wensing absolvierte in der vergangenen Saison 20 Partien für die zweite Mannschaft der Wolfsburgerinnen in der 2. Frauen-Bundesliga Nord. Nach Sabrina Horvart, Francesca Calò, Julia Kofler, Adina Hamidovic und Rachel Avant ist Wensing bereits der sechste Zugang für Werders Frauen-Bundesligamannschaft.

