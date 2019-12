Werder-Trainer Alexander Kluge durfte jubeln. (imago images)

Sportlich hätte das Jahr für die Fußball-Frauen des SV Werder nicht besser enden können: Während der Spitzenreiter der 2. Bundesliga sein Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken locker mit 5:1 (3:1) gewann, kassierten die beiden Hauptkonkurrenten im Aufstiegskampf zur Bundesliga, der SV Meppen (1:4 in Ingolstadt) und Borussia Mönchengladbach (0:3 in Bielefeld), Niederlagen. Da die Zweitvertretungen des VfL Wolfsburg, der TSG Hoffenheim und des FC Bayern nicht aufsteigen dürfen, hat das Team von Trainer Alexander Kluge vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz bereits zwölf Punkte Vorsprung.

Auch ohne Kapitänin Lisa-Marie Scholz und Selina Cerci entschied Werder die Partie bereits bis zur 36. Minute für sich. Katharina Schiechtl hatte mit dem 1:0 in der achten Minute früh für Ruhe gesorgt, als sie den Elfmeter nach Foul an Cindy König sicher verwandelte. Julia Kofler (28.) aus kurzer Entfernung nach Pass von Giovanna Hoffmann und Lina Hausicke (36.) mit einem herrlichen Schuss aus 30 Metern erhöhten auf 3:0. „Das frühe Tor tat uns sicherlich gut“, sagte Trainer Kluge, der auch von einem verdienten Sieg sprach. Das 3:1 durch Marie Steimer (38.) sollte letztlich nur ein kleiner Schönheitsfleck sein. Werder kontrollierte das Geschehen auch in der zweiten Halbzeit und kam durch Stephanie Goddard (83.) und Katharina Schiechtl (90.+1) spät zu zwei weiteren Treffern. Mit 36 Punkten aus 14 Saisonspielen geht Werder ungeschlagen in die Winterpause.

Die Statistik

Werder Bremen: Borbe – Schiechtl, Ulbrich, Wensing, Tóth – Kofler (66. Steuerwald), Hausicke, Wichmann, Hoffmann – König (81. Goddard), Volkmer (66. Lührßen)

1. FC Saarbrücken: Ehl – Braunschweig, Fischer, Drescher, Preuß – Bogenschütz (83. Reifenberg), Loos, Herrmann, Avant (74. Nishibayashi) – Selensky (69. Oates), Steimer

Tore: 1:0 Schiechtl (8., Foulelfmeter), 2:0 Kofler (28.), 3:0 Hausicke (36.), 3:1 Steimer (38.), 4:1 Goddard (83.), 5:1 Schiechtl (90.)

Gelbe Karten: - / Preuß, Steimer

Schiedsrichterin: Sarah Willms (FC Sedelsberg)

Zuschauer: 183