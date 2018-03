Lina Hausicke setzt sich in dieser Szene zwar durch, doch insegsamt waren Werders Fußball-Frauen chancenlos. (Hansepixx)

Nicht wenige Beobachter dieses Fußballspiel waren der Ansicht, das Ergebnis würde nicht so recht passen. „Es fiel zu hoch aus“, meinte etwa Lisa-Marie Scholz nach der 1:5 (0:1)-Pleite der 1. Frauenmannschaft des SV Werder gegen Turbine Potsdam. Sie war zwar nicht allein mit dieser Ansicht. Doch es ließ sich schon darüber streiten, ob der klare Auswärtssieg die Kräfteverhältnisse auf Platz 11 nicht doch ganz realistisch abgebildet hatte. Aber darauf kam es auch gar nicht an. Denn fest stand: Werder hatte völlig zurecht verloren und blieb damit auch im dritten Spiel dieses Jahres sieglos.

Dabei sollte das Duell mit dem Tabellenfünften doch eigentlich an alte Zeiten anknüpfen, an Spiele wie beim 1:1 in Potsdam. In einer guten Hinrunde hatte sich das Team schließlich deutlich von den Abstiegsplätzen abgesetzt und Hoffnungen auf eine weitgehend sorgenfreie Spielzeit genährt. In diesem Jahr war es dagegen noch gar nicht gelaufen. Die sieglosen Partien gegen Jena (1:1) und zuletzt in Duisburg (0:1) hatten Werder ausgerechnet gegen die Konkurrenz im Tabellenkeller wertvolle Punkte gekostet. Nun sollte es besser werden.

Bereits nach wenigen Minuten war aber klar geworden, vor welcher schweren Aufgabe Werder stehen sollte. Der Gast trat sehr ballsicher auf, brachte Tempo ins Spiel und forderte Werders Defensive auf der ganzen Linie. Verhindern vermochte diese die ersten Chancen der Potsdamerinnen nicht. Nach einem Solo von Viktoria Schwalm musste Lena Pauels zum ersten Mal ins Geschehen eingreifen (6.). Ihren nur abgeklatschten Ball klärte die Keeperin schließlich in Zusammenarbeit mit Katharina Schichtel vor der einschussbereiten Lara Prasnikar. Nur zwei Minuten später war es erneut zu schnell gegangen für die Bremer Abwehr, und so ging Svenja Huth allein auf Lena Pauels zu, scheiterte aber an der Torfrau (8.). Ein Kopfball von Lisa-Marie Scholz markierte nach rund zehn Minuten die beste Bremer Möglichkeit.

Marie-Luise Eta verletzt sich am Sprunggelenk

Für einige Momente hatte man den Eindruck, die Bremerinnen könnten sich vom Druck des Gegners befreien. Doch die Chancen von Viktoria Schwalm (15.) und Svenja Huth (28.) unterstrichen das Gegenteil. Nur wenig später setzte sich Svenja Huth einmal mehr durch, fand in Lara Prasnikar eine dankbare Abnehmerin ihrer Hereingabe. Zwar erreichte Pauls den Acht-Meterschuss noch, seinen Weg ins Tor vermochte sie allerdings nicht zu verhindern – und es stand 1:0 für Turbine. Die nächste schlechte Nachricht lieferte Marie-Luise Eta: Ohne Einwirkung des Gegners verletzte sich sich am Sprunggelenk und wurde unter Schmerzen vom Feld getragen. Also musste Werder nun auch auf die zweite defensive Mittelfeldspielerin verzichten – Nadine Angrick war nach einem Virusinfekt gar nicht erst antreten.

Für die zweite Halbzeit galt also: Es konnte nur besser werden. Aber wie sollte das gelingen? Zu offenkundig waren die spielerischen Vorteile des Gegners geworden. Der 0:1-Rückstand gab Werder zwar theoretisch noch alle Möglichkeiten. Eigentlich stand aber längst fest, dass die Gäste dieses Spiel gewinnen würde. Der Doppelschlag durch das Traumtor von Lara Prasnikar (sie traf aus 16 Metern unter die Latte) und Sarah Zadrazil sorgte denn auch für die Entscheidung zugunsten von Turbine Potsdam.

Dass noch drei späte Treffer fielen – und Stephanie Goddard für den Ehrentreffer sorgte – vermochte das Geschehen nicht mehr sonderlich zu beeinflussen. „Unsere Mannschaft hat heute gegen einen spielstarken Gegner alles gegeben“, meinte Carmen Roth. Die Trainerin machte die Niederlage auch am Verletzungspech fest, schließlich hatte auch Giovanna Hoffmann (Schambeinentzündung) gefehlt. „Die Ausfälle waren über 90 Minuten nicht zu kompensieren.“