Die Verlegung war notwendig geworden, da der VfL Wolfsburg an den Wochenenden 21./22. April und 28./29. April, die beiden Halbfinalspiele der UEFA Women's Champions League gegen Chelsea Ladies FC austrägt. Für das Hinspiel stehen Datum und Anstoßzeit noch nicht fest, das Rückspiel wird am Sonntag, 29. April, 15.30 Uhr, im AOK-Stadion in Wolfsburg angepfiffen.