Vorfall in einem Metronom in Hamburg: Fußballfans randalierten und bedrohten Mitarbeiter (Symbolbild). (dpa)

Wegen randalierender Fußballfans musste am Freitagnachmittag ein Zug der Metronom Eisenbahngesellschaft zwischen Hamburg und Bremen und zeitweise auch ein Bahnsteig am Hauptbahnhof Hamburg geräumt werden. Etwa 200 Fußballanhänger hatten Mitarbeiter bedroht und den Zug beschädigt, wie die Metronom am Abend mitteilte.

Der Zug verließ den Hamburger Hauptbahnhof nicht, weil die Fußballanhänger in dem Zug mit der Abfahrtszeit 16.15 Uhr randalierten. Sie wollten offenbar das Spiel zwischen Werder Bremens U23-Mannschaft und Hansa Rostock sehen. "Im Zug gab es starke Randale und bereits großen Sachschaden", erklärt Wilmut König, Leiter des Fahrgastservices bei der Metronom. "Andere Fahrgäste und unsere Mitarbeiter wurden mit massiver Gewalt bedroht. Die Situation war chaotisch und drohte, vollends außer Kontrolle zu geraten." Zeitweise habe der gesamte Bahnsteig in Hamburg gesperrt werden müssen.

Für etwa 800 unbeteiligte Fahrgäste bedeutete dies eine Wartezeit von etwa zwei Stunden, weil der gesamte Eisenbahnverkehr von und nach Hamburg durcheinander geriet.

Die Metronom-Gesellschaft hatte zuvor eine klare Linie im Umgang mit gewaltbereiten Fans angekündigt, die da lautet: "Wer sich nicht benehmen kann, sieht das Spiel nicht." Diese eindeutige Linie musste Metronom an diesem Freitag erstmals seit mehr als drei Jahren durchsetzen, teilt Sprecher Björn Pamperin mit. Ein Alkoholverbot gilt in den Zügen bereits seit einiger Zeit.

Die Fußballfans verpassten den Zug nach Bremen auch um 17.15 Uhr und mussten die Heimreise nach Rostock antreten. (cah)