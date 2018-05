Vieles ähnelte dem letzten Spiel. Das Ergebnis nicht. Beim 1:1 gegen die Würzburger Kickers hatten die Fußballer von Werders U 23 wie bei der Niederlage gegen den VfB Stuttgart II am Dienstag ein weitgehend ausgeglichenes Spiel geliefert. Der Platz war schwer bespielbar, Torchancen blieben Mangelware, und in der Schlussphase kassierten die Bremer den Rückstand. Am Sonnabend schlugen sie aber zurück, in letzter Sekunde.

„Ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung“, sagte Trainer Alexander Nouri. Wenige Augenblicke zuvor hatte Jesper Verlaat zu den ersten Gratulanten von Julian von Haacke gezählt. Der junge Innenverteidiger war besonders erleichtert über dessen Strafstoßtor, spielte er doch eine entscheidende Rolle beim Würzburger Treffer. Lange waren Verlaat und seine Teamkollegen konzentriert angetreten. Sie setzten erneut um, was die U 23 zuletzt stark gemacht hatte – die Fehler zu minimieren und dem Gegner nicht ohne Not zu Torchancen zu verhelfen. Gut zehn Minuten vor dem Ende hatte Jesper Verlaat allerdings eine Ausnahme gemacht von diesem Rezept. Nichts deutete auf Torgefahr hin, als Mohamed Aidara den Ball auf seinen Kollegen zurückspielte. Gefährlich wurde es erst, als Verlaat die Annahme misslang, so dass das Spielgerät versprang. Würzburgs Torjäger Elia Soriano sprintete dazwischen und wurde vom Bremer Abwehrspieler elfmeterreif gestoppt. So sah es auch Schiedsrichter Jöllenbeck, und deshalb trat Amir Shapourzadeh an, um vom Punkt zur 1:0-Führung zu vollenden.

„Das war ein Duell, wo Fehler das Spiel in die ein oder andere Richtung kippen lassen“, sagte Nouri und wiederholte damit sinngemäß, was er auch am vergangenen Dienstag gesagt hatte. Beim 0:1 gegen den VfB Stuttgart II hatte der Gegner in der 77. Minute getroffen, also nur wenig früher als Würzburg. Am Sonnabend fand Werder allerdings eine Antwort auf den unglücklichen Rückstand. Besser gesagt: Rafael Kazior. Der Bremer Kapitän war ja vor der Saison aus Kiel verpflichtet worden, um der Mannschaft mit seiner Routine zu helfen.

Am Sonnabend brachte Kazior das Remis mit einer ziemlich guten Idee auf den Weg. In der Nachspielzeit, als Werder drückte und sich viele Spieler im Kickers-Strafraum tummelten, lief Kazior einfach mal mit Tempo durch den Sechszehner – quasi auf der Suche nach einem Gegenspieler, der ihn unfair stoppen würde. Am Ende war es Peter Kurzweg, der Kazior den Gefallen tat. Nach dem Foul des Würzburgers gab es den zweiten Strafstoß in diesem Spiel. Die Art, wie Julian von Haacke aus elf Metern verwandelte, passte gut zur besten Bremer Szene der Partie. Souverän und clever war die U 23 vor allem in den Schlusssekunden aufgetreten. Das reichte zum Punktgewinn.

Würzburger Kickers: Wulnikowski - Nothnagel, Schoppenhauer, Weil, Kurzweg - Benatelli (52. Jabiri), Taffertshofer - Daghfous, Karsanidis (82. Herzig), Shapourzadeh - Soriano (90.+1 Nagy)

Werder II: Oelschlägel - Guwara, Fröde, Verlaat, Zander (46. Busch) - Aidara, Sternberg (81. Käuper), von Haacke, Eggestein - Kazior, Manneh (60. Bytyqi)

Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiberg am Neckar)

Zuschauer: 3721

Tore: 1:0 Shapourzadeh (81./Foulelfmeter), 1:1 von Haacke (90.+4/Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Weil / Sternberg, Aidara, Kazior