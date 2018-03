Spieler wie Idrissa Touré kann man wohl kaum für die Regionalliga begeistern. (nordphoto)

Idrissa Toure ist einer der besten deutschen Fußballer seines Jahrgangs. Der Mittelfeldspieler, 1998 in Berlin geboren, hat für die U 18- und die U 19-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gespielt. Kürzlich machte in Italien die Meldung die Runde, dass Inter Mailand bereit sei, Toure für zwölf Millionen Euro zu verpflichten. Nach Informationen von MEIN WERDER gibt es dieses Angebot nicht, es hat nicht einmal eine Anfrage wegen Toure bei Werder gegeben, aber dieses Beispiel zeigt ganz gut, welch hohen Stellenwert deutsche Junioren-Nationalspieler in Europa haben.

Idrissa Toure spielt seit dem vergangenen Sommer bei Werder. Toure, der vorher beim FC Schalke 04 und RB Leipzig ausgebildet worden war, hätte vor zehn Monaten auch zu einem anderen Klub gehen können. Anfragen und Alternativen gab es einige. Aber Toure entschied sich für Werder oder genauer: für die vereinseigene U 23. Weil ihm der Weg über Werders zweite Mannschaft, die in der dritten Liga spielt, als die beste Möglichkeit erschien, um Bundesligaprofi zu werden.

Bundesligaprofi ist Toure bis heute nicht, mit ziemlicher Sicherheit wird er den Sprung in die erste Liga in dieser Saison auch nicht mehr schaffen. Toure hat sich zwar gut entwickelt in den vergangenen Monaten, er ist einer der besten Athleten in der Liga. Vom Körperlichen her könnte er längst Bundesliga spielen, aber fußballerisch, da ist er noch ein Lernender. Unter Druck verliert er schnell mal die Übersicht, nicht jede Aktion mit dem Ball gelingt ihm technisch sauber. Aber die Richtung stimmt.

Dritte Liga ist Lockmittel

Ideal wäre für Toure vermutlich ein weiteres Jahr bei Werders U 23 in der dritten Liga mit der Möglichkeit, bei den Profis mitzutrainieren und vielleicht die ersten Bundesligaminuten zu spielen, so wie es sein U 23-Kollege Ole Käuper in dieser Saison vorgemacht hat. Aber hier beginnt das Problem: Werder wird mit Idrissa Toure in der nächsten Saison nicht planen können, wenn die Mannschaft in die Regionalliga absteigt. Und danach sieht es im Moment ganz stark aus. Regionalliga ist vierte Liga und damit zu weit weg von der Bundesliga für einen wie Idrissa Toure.

„Eine U 23 in der dritten Liga zu haben, ist ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt der Direktor von Werders Nachwuchsleistungszentrum, Björn Schierenbeck, „das hat sonst kein Klub in Deutschland.“ Deshalb ist Toure im vergangenen Sommer zu Werder gegangen und nicht zu einem anderen Erstligisten. „Die Spieler empfinden es als enormen Vorteil, dritte Liga zu spielen und eine Bundesliga-Mannschaft direkt vor der Nase zu haben“, sagt Schierenbeck.

Einer wie Toure muss sich nicht erst irgendwo einen Namen machen, damit sie anderswo auf ihn aufmerksam werden. In Bremen haben Sportchef und Cheftrainer Toure permanent auf dem Radar, lassen sich wöchentlich über die Entwicklung des Spielers informieren. Wäre Toure, nur als Beispiel, zu Werders Drittliga-Rivalen Preußen Münster gewechselt, hätte er hoffen müssen, dass seine Leistungen etwa dem MSV Duisburg oder Fortuna Düsseldorf auffallen. Selbst wenn diese Klubs ihn dann registriert hätten, wäre er möglicherweise im nächsten Schritt trotzdem erst Zweitliga-Spieler. Es sei denn, Toure hätte die dritte Liga in Grund und Boden gespielt, sodass kein Erstligist an ihm vorbeigekommen wäre – aber das ist nicht die Regel.

Werder, der Ausbildungsverein

Die Erstligisten sind da ziemlich rigoros. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig zum Beispiel haben ihre U 23 ­abgeschafft. Ihr Argument: Wer es mit 18 oder 19 Jahren noch nicht in die Bundesliga ­geschafft hat, der schafft es sehr wahrscheinlich auch nicht mehr mit 21 oder 22 Jahren und über die U 23. Und die wenigen hoffnungsvollen Talente, die vielleicht ein Übergangsjahr brauchen, kann man auch verleihen.

In Bremen sieht man das anders. Bei Werder geben sie den Talenten etwas mehr Zeit. Und daran wird sich nichts ändern, auch nicht beim Abstieg in die Regionalliga. „Die U 23 ist für uns sehr, sehr wichtig“, sagt Sportchef Frank Baumann, „unabhängig von der Liga.“ Die jüngere Vergangenheit hat – nach einer zwischenzeitlichen Durststrecke – gezeigt, dass die U 23 ein gutes Sprungbrett für die Profiträume der Talente ist. Werder hat in den vergangenen vier, fünf Jahren zahlreiche Spieler ausgebildet, die heute fast schon als gestandene Bundesliga-Fußballer gelten können: Davie Selke (jetzt bei Hertha BSC) und Florian Grillitsch (jetzt bei 1899 Hoffenheim) haben in der Saison 2013/2014 gemeinsam in Werders U 23 gespielt, Milos Veljkovic und Maximilian Eggestein, heute Stammspieler in Werders Bundesliga-Mannschaft, waren 2015/2016 Teamkollegen in der zweiten Mannschaft.

Andere haben es in dieser Zeit ebenfalls auf ihre ersten Bundesliga-Minuten ­gebracht und verdienen ihr Geld weiterhin mit Profifußball: Julian von Haacke (Darmstadt 98), Janek Sternberg (Ferencvaros Budapest), Oliver Hüsing und Marcel Hilßner (beide Hansa Rostock), Levent Aycicek (Spvgg. Greuther Fürth), Luca Zander (FC St. Pauli), Lukas Fröde (MSV Duisburg), Marnon Busch (1. FC Heidenheim) oder ­Melvyn Lorenzen (ADO Den Haag); eine lange Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Als Selke und Grillitsch vor vier Jahren Kollegen in der U 23 waren, da war Werder noch Regionalligist. „Und das zeigt, dass man auch in der vierten Liga Talente zu Profis entwickeln kann“, sagt Baumann. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass es im Wettkampf um die besten Talente härter wird, denn um in der Regionalliga-Mannschaft eines Bundesligisten spielen zu können, kann man als Talent auch nach Hannover, Wolfsburg, zum HSV, nach Gladbach, Köln, Freiburg oder Stuttgart wechseln.

Ein Abstieg in die Viertklassigkeit wäre auch ein Abschied von einer mittelgroßen medialen Bühne. „Die dritte Liga ist so etwas wie Bundesliga light“, sagt Björn Schierenbeck. In Magdeburg, Rostock, Karlsruhe, Münster oder Osnabrück kommen im Schnitt mehr als 10 000 Zuschauer ins Stadion, wenn es sportlich einigermaßen gut läuft. Außerdem sind die Spiele live im Internet und regelmäßig auch live in den dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sehen. Das ist schon ein starkes Argument für Drittligafußball. Da tröstet es die Klubs dann wenig, dass sich die finanziellen Verluste im Abstiegsfall in Grenzen halten, auch wenn das Fernsehgeld wegfällt. Ein Regionalligist hat weniger Reisekosten, muss weniger für die Sicherheit bei Heimspielen aufbringen und die Verträge der Spieler schrumpfen eher, als dass sie wachsen.

Mit spielerischen Mitteln die Klasse halten

Intensiv diskutiert wird gern die Frage, was die Regionalliga fußballerisch für die Entwicklung der jungen Spieler bedeutet. Ist es besser, in der dritten Liga, also der „Bundesliga light“, im Abstiegskampf abgehärtet und geschliffen zu werden? Oder macht es mehr Sinn, in der Regionalliga ein Topteam zu sein, das seine Begegnungen mit spielerischer Raffinesse gewinnt? Und überhaupt: Ist es für das Selbstbewusstsein der jungen Leute nicht besser, mehr Erfolgserlebnisse zu haben, als permanent gegen Niederlagen ankämpfen zu müssen?

Eine einfache Antwort gibt es nicht. Auch nicht bei Werder. Björn Schierenbeck hat festgestellt, dass vielen Nachwuchsleuten das erste Jahr als Herrenspieler zu schaffen macht. „Da ist es manchmal besser, wenn man sich in der Regionalliga akklimatisieren kann“, sagt Schierenbeck, der selbst erst spät – mit 22 Jahren – Fußballprofi bei Werder geworden ist. Andersherum kann die U 23 aber auch keine ausgesprochene Schutzzone für eine behütete Entwicklung sein. So funktioniert Profifußball nicht. Die erste Liga gibt selten zweite Chancen, da heißt es: friss oder stirb.

Bei Werder versuchen sie eine Art dritten Weg. Ja, die U 23 soll am besten in der dritten Liga spielen. Aber nein, sie soll sich dort nicht den angeblichen Gesetzen des Spiels unterwerfen, die besagen, dass Abstiegskampf defensiven, kämpferischen, eher vorsichtigen Fußball verlangt. „Wir erwarten von den Jungs, dass sie unser Spiel mit fußballerischen Mitteln durchsetzen“, sagt Schierenbeck, „wir bleiben dieser Linie treu.“

Dieser Ansatz funktionierte in den vergangenen zwei Spielzeiten überraschend gut, beide Male sicherte sich Werder mit verhältnismäßig ansehnlichem Fußball den Klassenerhalt. Nur jetzt, im dritten Jahr in der dritten Liga, sieht es so aus, als müsse Werder und damit Werders Art, Fußball zu spielen, die Liga verlassen. An den Ambitionen der Macher und Spieler soll das aber nichts ändern. „Wir werden weiterhin Spieler über die U 23 an die Bundesliga heranführen“, sagt Baumann. Er lässt daran keine Zweifel zu.