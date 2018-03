„Wir glauben weiter an unsere Chance“: Werder-Spieler Marc-Andre Kruska hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der 3. Liga noch längst nicht aufgegeben. (hansepixx)

Das Spiel am Mittwoch wurde als besonders wichtig bezeichnet, da der Hallesche FC den ersten Nichtabstiegsplatz belegt hatte. Inwiefern verändert die Niederlage die Situation Ihrer Mannschaft?

Marc-Andre Kruska: Eigentlich verändert sich nix. Klar ist es bitter, dass wir Halle am Mittwoch nicht mit in den Abstiegskampf holen konnten. Aber Aufgeben zählt nicht. Wir müssen jetzt die Fehler abstellen und als Team auftreten.

Auf gar keinen Fall. Sicher hat sich die Mannschaft am Anfang viele Gedanken gemacht. Aber man hat in der zweiten Halbzeit ja gesehen, dass wir es können.

Von den Ergebnissen her schon. Es war sicher nicht einfach, und wir waren bei den vier Niederlagen und zwei Unentschieden auch des Öfteren nahe dran an einem Sieg. Aber die Ergebnisse sind sicher nicht gerade das, was wir uns gewünscht haben.

Sehr positiv. Wir glauben weiter an unsere Chance. Letztlich muss es ja auch immer weitergehen. Denn im Fußball geht es manchmal ganz schnell. Das ist zwar eine Floskel, aber sie stimmt einfach.

Nein. Es liegt nicht immer an den gleichen Dingen. Man sieht halt, dass es sehr eng in der Liga zugeht. Wir hatten unter den letzten Gegnern ja auch vier Mannschaften von ganz oben. Sie wollen in die 2. Liga aufsteigen. Und wir hatten auch in diesen Spielen die Chance auf einen Sieg.

Natürlich sind wir in einer schwierigen Situation. Aber man muss die Spiele schon differenziert analysieren. Jedes Spiel hat seine eigenen Möglichkeiten und seine eigenen Fehler. Klar ist aber auch: In den Spielen gegen Wehen und Magdeburg haben wir in den Schlussminuten Punkte verloren.

Das würde ich nicht sagen. Dieses Spiel hatte einfach zwei verschiedene Halbzeiten. Es war allerdings schon brutal, die vier Stück zu bekommen.

Das kann ich gar nicht richtig beurteilen, denn ich war ja erst seit einigen Tagen in Bremen. Innerhalb der Mannschaft war der Trainerwechsel aber schon mit einem Impuls verbunden. Es hängt aber letztlich alles von den Ergebnissen ab. Da interessiert es keinen, wie du gespielt hast. Und wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis. Das wäre ein Impuls.

Man muss im Training immer alles geben für den Erfolg am Wochenende. Ein Blick auf die Tabelle bringt uns gar nichts. Wir müssen uns auf die nächste Aufgabe konzentrieren und nicht anfangen zu rechnen.

Ich versuche, mich bestmöglich einzubringen. Für mich wäre ein Erfolgserlebnis aber natürlich auch wichtig. Doch Gedanken über meine persönliche Situation mache ich mir nicht. Es geht immer um die Mannschaft.

Sie hängt auch von einem Erfolgserlebnis ab. Ich habe zwar meine Spiele gemacht, aber zufrieden wäre ich nur dann, wenn wir Erfolg hätten.

Die Chance ist immer da. Man hat immer die Möglichkeit, da unten rauszukommen, denn es gibt noch genug Punkte zu gewinnen. Diese Möglichkeit müssen wir nutzen, egal wie.

Das wird man sehen. Klar war die Enttäuschung am Donnerstag noch groß, weil wir erst schwach gespielt und keine Punkte geholt haben. Aber jetzt muss sie sich einfach legen. Wir müssen uns erholen und gegen Zwickau Vollgas geben.

Zur Person: Marc-Andre Kruska verstärkte zum Ende der Winterpause das Team von Werders U 23. Der 30-Jährige kam vom SC Paderborn und war zuvor unter anderen für Borussia Dortmund, den FC Brügge und Energie Cottbus aktiv. Seine neue Mannschaft baute ihre Negativserie beim 0:1 in Halle auf 24 sieglose Spiele aus.