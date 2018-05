Werder-Coach Florian Kohfeldt hatte es vor Kurzem angekündigt: „Ich will nicht ausschließen, dass wir in die Situation kommen, dass der eine oder andere Spieler mal in der zweiten Mannschaft spielt." Nun lässt er Worten Taten folgen. Prompt stehen Luca Caldirola und Johannes Eggestein, die in der Bundesliga schon länger auf Einsätze warten, beim Heimspiel von Werders U23 gegen Preußen Münster (Anpfiff: Sonnabend, 14 Uhr) in der Startelf und somit von Beginn an für den Drittligisten auf dem Rasen.

Winter-Neuzugang Marc Andre Kruska steht ebenfalls auf dem Platz. Zudem übernimmt der bundesligaerfahrene Mittelfeldspieler im Team von Coach Oliver Zapel gleich zur Premiere die Kapitänsbinde beim Tabellenachtzehnten.