Ein halbes Jahr spielte Ahmet Canbaz für Werders U23, jetzt zieht der offensive Mittelfeldspieler weiter. Wie die Bremer am Mittwochabend mitteilten, wechselt der 21-Jährige zum türkischen Erstligisten Trabzonspor. Der Klub aus der Stadt an der Schwarzmeerküste beendete die vergangenen Saison der „Süper Lig“ auf Rang vier und darf somit in der Europa-League-Qualifikation antreten.

„Wir bedanken uns bei Ahmet für seinen Einsatz im letzten halben Jahr und wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung in der Türkei alles Gute“, wird Björn Schierenbeck, der Direktor des Werder-Leistungszentrums, in der Mitteilung zitiert. Nach seinem ablösefreien Wechsel von Eintracht Braunschweig zu Werder bestritt Canbaz zehn Regionalliga-Partien für die U23, stand dabei aber nur einmal in der Startelf. Laut der türkischen Zeitung „Hürriyet“ kassieren die Bremer für den Mittelfeldspieler jetzt noch eine Ablösesumme von 100.000 Euro.