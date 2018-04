Sie schrien ihre Freude heraus, rissen die Arme in die Luft und fielen sich um den Hals. Es war vollbracht: Am Freitagabend gegen 20.48 Uhr hatte die furchtbare Serie von Werders U 23 eine Ende gefunden. Um diese Uhrzeit stand der 1:0 (1:0)-Heimsieg der Grün-Weißen gegen den VfR Aalen fest. Nach nicht weniger als 28 vergeblichen Anläufen und 244 Tagen ohne dreifachen Punktgewinn in der 3. Liga gab es mal wieder etwas zu feiern. „Wir haben lange drauf gewartet, umso schöner ist das Gefühl“, meinte Werder-Kapitän Rafael Kazior erleichtert.

Den besseren Start hatte indes der Gast aus Aalen erwischt. Innerhalb der ersten drei Minuten hatte sich nämlich deren Stürmer Matthias Morys zweimal in Szene gesetzt. Zunächst prüfte er Eric Oelschlägel mit einem Volleyschuss, den der Bremer Keeper parierte (1.). Dann zog Morys aus 16 Metern ab und verfehlte das Gehäuse der Bremer nur knapp (3.). Ein starker Auftakt des VfR Aalen, der auf einen starken Auftritt über 90 Minuten schließen ließ. Aber: Daraus wurde nichts. Das lag auch an einer Bremer Mannschaft, die relativ selbstbewusst auftrat, sicher stand und mit einer gewissen Entschlossenheit den Weg nach vorne suchte.

Es hatte vermutlich aber auch damit zu tun, dass der Gast – anders als all die Werder-Gegner der vergangenen Wochen – kein ganz klares Ziel mehr vor Augen hat. Nachdem die U 23 im Februar überwiegend gegen Spitzenmannschaften angetreten war, hatte sie es zuletzt fast ausnahmslos mit Teams aus dem unteren Tabellendrittel zu tun bekommen: mit Konkurrenten um den Klassenerhalt. Der Tabellenzehnte aus Aalen dagegen findet sich im Niemandsland der Tabelle wieder. Er muss sich weder um den Abstieg sorgen noch hat er eine Chance auf einen Aufstiegsplatz.

Eilers' Tragik, Kaziors Riecher

Das merkte man den VfR vor allem in der ersten Halbzeit an. Ein starker Volleyschuss von Rafael Kazior, der VfR-Keeper Daniel Bernhardt im Tor der Gäste zu einer Parade zwang (9.), und ein Fernschuss von Niklas Schmidt, den der Aalener ebenfalls zur Ecke klärte (23.) unterstrichen die Dominanz des Gastgebers. Die U 23 steckte auch einen Rückschlag weg: Nach nicht einmal einer halben Stunde musste Justin Eilers das Feld mit Oberschenkelproblemen verlassen, und so scheiterte auch sein drittes Comeback seit dem Februar vorzeitig. Der Tragik folgte die Führung: Nach einer Flanke von Niklas Schmidt stand Rafael Kazior goldrichtig und köpfte aus rund zehn Metern zum 1:0 ein.

Die Bremer waren dabei in der gleichen Weise erfolgreich wie ihr letzter Gegner. Beim 2:3 in Lotte waren dem Gastgeber ja ebenfalls zwei Treffer durch freistehende Spieler gelungen. Nun profitierten die Bremer von der nachlässigen Abwehrarbeit des VfR Aalen. Auch dessen Offensive brachte sich nach dem schwungvollen Auftakt kaum noch nachhaltig ins Geschehen ein. Erst kurz vor der Pause zwang Daniel Stanese den Bremer Keeper mit einem Fernschuss zu einer Parade (43.). Da musste schon deutlich mehr kommen, um diese U 23 zu gefährden.

Tatsächlich kam mehr. Es wirkte ein bisschen so, als ob der VfR Aalen sich bewusst wurde, dass er ja eigentlich nicht der Gegner sein wollte, die die Bremer Serie ohne Sieg beenden sollte. Unterm Strich reichte aber auch etwas mehr Engagement gegen die kampfstarken Bremer nicht mehr zu einem – unverdienten – Ausgleich.