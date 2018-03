Thore Jacobsen (vorne) verursachte in Halle einen Handelfmeter. (imago)

Sie kam mal wieder, die mittlerweile so bekannte Feststellung. Nach der 0:1 (0:0)-Niederlage beim Halleschen FC meinte Thore Jacobsen: „Wir machen gute Spiele, werden aber einfach nicht belohnt.“ Für Werders U23 war es in der 3. Liga die 24. Partie in Folge ohne Sieg. So wie Thore Jacobsen es sah, konnte man das sehen: Die Bremer Kicker hatten ihre Momente, doch die Punkte gingen an einen Gegner, dessen Lage vor der Partie noch recht prekär gewirkt hatte.

Deshalb gab es ja auch diese Hoffnung. Natürlich hätte es sein können, dass die Bremer U23 die Verunsicherung beim Gegner ausnutzt. Schließlich war beim HFC nach drei Niederlagen in Folge Feuer unterm Dach, die Fans hatten zuletzt massiv ihren Frust offenbart. Doch um die schlechte Stimmung in Halle zum eigenen Vorteil zu nutzen, hätte es einer Bremer Mannschaft bedurft, die ihrerseits einigermaßen frei im Kopf ist.

Nur eine halbe Chance

Das war aber nicht der Fall. Vielmehr offenbarten die Gäste schon bald, dass ihr seit Langem kein dreifacher Punktgewinn mehr gelungen war. Das machte sich vor allem in der Offensive bemerkbar, die bis zur Pause allenfalls eine halbe Chance verzeichnete, als Niklas Schmidt aus 20 Metern zu harmlos abschloss (29.).

Auf der anderen Seite stand die Bremer Abwehr ordentlich, trat allerdings längst nicht so stark auf wie noch beim jüngsten 1:1 gegen Hansa Rostock. Weshalb der Gastgeber gleich mehrfach gefährlich vor dem Werder-Tor auftauchte. Nämlich als Marvin Ajani gerade noch von Torwart Eric Oelschlägel gestoppt wurde (5.), Matthias Fetsch per Kopf nur knapp verfehlte (17.) sowie Oelschlägel gegen Dominique Fennells Kopfball (20.) und den Fernschuss von Tobias Müller (38.) parierte. Bemerkenswert waren aus Bremer Sicht deshalb nur zwei Personalien: So erhielt Fridolin Wagner nach rund einer halben Stunde die zehnte Gelbe Karte, obwohl er auf der offiziellen DFB-Seite bereits vor der Partie mit zehn Verwarnungen geführt worden war. Und dann musste Justin Eilers zur Pause erneut verletzungsbedingt ausscheiden, diesmal besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss im Oberschenkel.

Jacobsens Handspiel

Nach dem Wechsel unterstrichen die Bremer allerdings, dass sie derzeit doch mehr sind als eine verunsicherte Mannschaft, die seit über 200 Tagen einem Sieg hinterherläuft. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte nämlich dem Gast. Deutlich aktiver gingen die Bremer zu Werke, die Chancen für den eingewechselten Rafael Kazior (57.) und Niklas Schmidt (61.) sorgten für Torgefahr. Aber da war ja noch diese Sache mit dem Belohnen. Dazu zählt natürlich auch, dass man sich in entscheidenden Spielabschnitten keine groben Fehler leistet. Thore Jacobsen tat es doch. Später sollte der Verteidiger sein Handspiel beim Schuss von Ajani als „Reflex“ bezeichnen. Doch er wolle sich die Szene noch einmal in Ruhe ansehen. Dann wird Jacobsen mit ziemlicher Sicherheit feststellen, dass seine Arme nichts auf Höhe des Gesichts zu suchen hatten, die Elfmeterentscheidung also korrekt war. Ausgerechnet, nachdem Werder erstmals gut ins Spiel gefunden hatte, traf Klaus Gjasula vom Punkt zum Tor des Tages. Da nützte es auch nichts, dass die Bremer danach bis zum Schlusspfiff die gefährlichere Elf stellten.