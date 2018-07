Der frühere Bremer Profi Florian Trinks hält sich bei der U23 fit. (Ewert/Nordphoto)

Die Stimmung war gut. „Ich beobachte die Bersenbrücker“, meinte Frank Baumann – und dann lachte er. Natürlich war Werders Geschäftsführer Sport nicht zum letzten Testspiel der U 23 ins Ankumer Trainingslager gereist, um deren Gegner zu beobachten. „Obwohl wir ja auch dort gucken müssen, wo andere nicht gucken“, wie der gut gelaunte Baumann nachschob. Bei allem Respekt: Der TuS Bersenbrück verfügt über keinen Spieler, der dem Bundesligateam der Grün-Weißen weiterhelfen würde. Aber als ordentlicher Vorbereitungsgegner erwies sich der Fünfte der letzten Oberliga Niedersachsen schon.

„Insgesamt war es ein guter Test“, fand U 23-Trainer Sven Hübscher nach dem 4:1 (1:1)-Erfolg seiner Mannschaft. Ein guter Test, weil sich die nahezu neuformierte Mannschaft gesteigert hatte und die zweite Hälfte dominierte. So stellt sich Sven Hübscher den Fußball seiner Elf vor: Druck ausüben, Ballbesitz generieren und schnell nach vorn kombinieren. Gegen den TuS Bersenbrück sah das vor allem nach der Pause schon ganz gut aus.

Obwohl den überwiegend jungen Spielern schon anzumerken war, dass intensive Einheiten hinter ihnen lagen und sie ihren Spielvortrag nicht auf eingespielte Strukturen aufbauen können. Gleich 13 Kicker haben die U 23 nach dem Abstieg aus der 3. Liga verlassen. Die Rückkehr in die Regionalliga bestreitet Sven Hübscher also mit einer runderneuerten Mannschaft.

"Wir haben überragende Bedinungen"

Aus der eigenen U 19 muss er nun sieben Talente einbauen, und in Torhüter Eduardo dos Santos Haeßler (MSV Duisburg), Frank Ronstadt (HSV II), Joshua Bitter (Schalke II), Florian Dietz (Carl Zeiss Jena), Kevin Schumacher (Egestorf/Langreder) sowie Routinier Christian Groß (VfL Osnabrück) kamen sechs externe Neue. „Das ist eine super Truppe, die nun aber noch zusammenfinden muss“, sagt der Trainer.

Die sieben Tage von Ankum halfen beim ersten Schritt: Untergebracht im Sporthotel fuhr das Team täglich mit dem Rad zum zwei Kilometer entfernten Trainingsgelände. Beim SV Quitt Ankum standen nicht nur gepflegte Plätze zur Verfügung, sondern auch eine ganze Menge an Unterstützung. „Die Leute sind total bemüht, wir haben überragende Bedingungen“, sagt Hübscher. In Ankum ist es eben etwas Besonderes, wenn die Talente eines Bundesligisten zu Gast sind. Das unterstrichen auch die rund 300 Zuschauer beim Test gegen die Kicker aus dem benachbarten Bersenbrück. Neben Frank Baumann zählte auch Björn Schierenbeck zu den interessierten Beobachtern der Partie.

Der U 23-Leiter weiß, dass die Mannschaft vom Trainingslager in Ankum relativ neu, aber keinesfalls komplett war. In Manuel Mbom, Josh Sargent, Torhüter Julian Plogmann und Idrissa Toure absolvieren allein vier potenzielle U 23-Spieler die Vorbereitung der Profis. Ob tatsächlich alle zum Regionalligisten zurückkehren, ist deshalb fraglich. Zumal auch eine Ausleihe zu einem anderen Verein (Toure) als Option gilt.

Ähnlich verhält es sich mit Niklas Schmidt und Ousman Manneh, die derzeit noch im Kader des Nachwuchsteams stehen. Ihre Entwicklung wird in der Regionalliga kaum voranschreiten. Gut möglich also, dass beide in den kommenden Tagen auf Leih-Basis neue Vereine finden. Das gilt womöglich auch für Florian Trinks. Der einst als großes Werder-Talent gefeierte Mittelfeldspieler ist derzeit vereinslos und hält sich bei der U 23 fit. „Er war lange verletzt, man muss abwarten“, sagt Schierenbeck über den 26-Jährigen, der in Fürth, Budapest und zuletzt Chemnitz gespielt hatte.

Die vermeintliche Einsatzbereitschaft der Profiabteilung kommentierte der U 23-Leiter dann ähnlich launig wie Frank Baumann selbst: „Sie lassen nichts unversucht“, meinte Schierenbeck, selbst mal Werder-Profi. Tatsächlich war der Chef aus Bremen angereist, um sich ein Bild zu machen von der neuen U 23. Dabei wusste Baumann nur zu gut, wie es den jungen Kickern geht: „Die Trainingslager waren zu meiner Zeit schon nicht das Schönste am Fußballleben – aber so ein Testspiel ist dann auch mal eine gute Abwechslung von der harten Arbeit.“