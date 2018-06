„Das ist eine coole Aufgabe“, sagt Marc-André Kruska. Der 30-Jährige freut sich über seinen neuen Vertrag. Seit Mittwoch, dem letzten Tag der Transferperiode in diesem Winter, zählt er zum Aufgebot von Werders U23. Er wechselte vom Drittligarivalen SC Paderborn an die Weser. Seine „Aufgabe“ ist angesichts seines Alters und der Empfehlung von 98 Bundesligaspielen (Borussia Dortmund) sowie 206 Zweitligapartien (Energie Cottbus, FSV Frankfurt) nicht schwer zu erraten: Kruska soll die junge Mannschaft führen, mitreißen und Orientierung bieten.

„Er wird uns mit Sicherheit weiterhelfen“, sagt Björn Schierenbeck, der U23-Leiter. Es hatte sich angedeutet, dass auch im Bremer Talentschuppen etwas passieren wird. Bei der 0:1-Niederlage in Karlsruhe am vergangenen Wochenende waren die Bremer lediglich mit noch einem fitten Feldspieler auf der Bank angetreten. Derzeit fehlen ihnen insgesamt sechs verletzte Spieler. Zudem hatte die U23 in Ole Käuper (der nun die Ausfallliste der Profis bereichert) und Johannes Eggestein noch im letzten Jahr zwei interne Abgänge zu verzeichnen gehabt. An Sperren mangelt es dem 18. der 3. Liga auch nicht. Erst kürzlich kehrte Niklas Schmidt nach einer vierwöchigen Rotsperre zurück, in Karlsruhe fehlte Philipp Eggersglüß nach der fünften Gelben, und im Heimspiel gegen Preußen Münster am Sonnabend (14 Uhr) muss Thore Jacobsen aus dem gleichen Grund pausieren.

„Die Verpflichtung von Marc-Andrè Kruska war unserer personellen Situation geschuldet“, sagt Björn Schierenbeck. Er verspricht sich vom Zugang zudem ganz konkret einen Ersatz für Ole Käuper als „Taktgeber im zentralen Mittelfeld“. Aber ein wenig reagieren die Verantwortlichen durch die Verpflichtung des Routiniers auch auf die unbefriedigende Situation mit den drei Ü23-Kickern: Ersatzkeeper Tobias Duffner kommt nie zum Einsatz, Kapitän Rafael Kazior eher selten angesichts einiger talentierte Offensivkräfte, Marc Pfitzner ist mehr Mitläufer als Führungskraft und wird aufgrund zahlreicher defensiver Ausfälle auch in der Abwehr gebraucht.

„Es geht nur gemeinsam“

Nun ist also Kruska gefragt. Er weiß, worauf es besonders ankommt: „Alle müssen wissen, dass es nur gemeinsam geht.“ Das Kollektiv hatte für den Mittelfeldspieler immer eine besondere Bedeutung – auch wenn er zuletzt sehr oft außen vor war in Paderborn, beim Spitzenreiter der 3. Liga. Denn möglich wurde der Wechsel ja erst, weil Marc-André Kruska dort keine Rolle mehr spielte. Zum Ende der vergangenen Saison hatte er sich eine Knieverletzung zugezogen und danach keine Möglichkeit mehr gehabt, sich dem neuen Trainer Steffen Baumgart anzubieten. „Ich bin erst zur Mitte der Vorbereitung eingestiegen, es gab neue Spieler auf meiner Position, und die haben das überragend gemacht“, sagt Kruska. Er trat in der laufenden Saison also nur noch für die Reserve in der Oberliga Westfalen an. Kein Wunder, dass der erfahrene Kicker mit seiner Situation unzufrieden war.

Wer sich mit der sportlichen Vita des Neuzugangs beschäftigt, bekommt sowieso den Eindruck, dass nicht alles immer rundgelaufen ist für Marc-André Kruska. Als 17-Jähriger war sein Stern 2004 bei Borussia Dortmund aufgestiegen. Ein junger Mann, geboren in Castrop-Rauxel, also aus der Region – da dachten viele bereits an einen zweiten Lars Ricken. Zu fast 100 Bundesligaspielen reichte es ja auch. „Aber in Dortmund war ich immer der Junge“, erinnert sich Kruska. Er zog also 2009 weiter zum FC Brügge. Es begann vielversprechend. Später zog er sich eine Knieverletzung zu und wollte „zurück nach Deutschland“. Dort ging es in der 2. Bundesliga weiter, fünf Jahre in Cottbus, zwei in Frankfurt. Zurück in die Bundesliga schaffte es das einstige Talent nicht mehr.

„Der größte Knackpunkt war, dass ich mich in Brügge verletzt habe und wir danach ohne mich U21-Europameister wurden“, sagt Marc-André Kruska. Die Enttäuschung ist da. Aber sie wird überlagert vom Wissen um eine Karriere, für die sehr viele Fußballer eine Menge tun würden. „Ich habe auch keine negativen Gedanken“, sagt der Routinier – und das ist wohl eine recht gute Voraussetzung für seine neue Aufgabe.