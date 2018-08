Mehr geht eigentlich nicht: In Manuel Mbom tritt nun der vierte Spieler aus dem Profikader im Team von Werders U23 an. Im Auswärtsspiel beim Lüneburger SK (So., 15 Uhr) werden neben dem Mittelfeldspieler auch Joshua Sargent, Jan-Niklas Beste und Fridolin Wagner mit von der Partie sein. Zur bestmöglichen Aufstellung fehlt lediglich noch Torhüter Luca Plogmann (derzeit auf der Bank des Bundesligisten). „Wir sind froh, dass Manuel dabei ist“, sagt U23-Leiter Björn Schierenbeck. Er warnt allerdings davor, „Wunderdinge“ von dem 18-Jährigen zu erwarten. Schließlich trainierte Mbom erst seit Freitag im Team von Sven Hübscher und steht nun vor seinem ersten Pflichtspiel. „Da muss er erst einmal seinen Rhythmus finden“, sagt Schierenbeck.

Auch von der U23 sollte man vielleicht keine Wunderdinge erwarten – aber ein besseres Resultat als in der Vorwoche müsste eigentlich drin sein. „Gegen Havelse war nicht alles schlecht, aber ergebnistechnisch müssen wir das natürlich besser machen“, sagt Hübscher mit Blick auf die 1:4-Niederlage am vergangenen Wochenende. Sicher, der Gegner trat als Tabellenführer an und verteidigte seine Spitzenposition durch den Heimsieg eindrucksvoll. Die drei Zähler holte der TSV Havelse aber in erster Linie, da die Bremer nach dem unerwarteten Rückstand nicht mehr zu ihrem Spiel fanden. „Was vorher noch gut aussah, war auf einmal weg“, sagt Schierenbeck.

Also wünschen sich die Verantwortlichen einen anderen Umgang mit Rückschlägen – oder aber, dass es erst gar nicht zu solchen kommt. „Wir müssen von Beginn an hellwach sein, da Lüneburg ein sehr gutes Konterspiel besitzt“, betont Sven Hübscher. Am Ende geht es schließlich auch um den Tabellenplatz. Derzeit belegt die U23 den neunten Rang der Regionalliga Nord, direkt vor den punktgleichen Lüneburgern. Gelingt ihr am fünften Spieltag nicht der zweite Sieg, dürfte der Anschluss an die Spitzengruppe ernsthaft in Gefahr geraten – und das wäre angesichts der mittlerweile guten Besetzung der Bremer schon eine Enttäuschung.