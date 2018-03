Einmal noch treffen sie auf die Spitze der 3. Liga. Nach Wiesbaden und Magdeburg sind die Fußballer von Werders U23 an diesem Freitag (19 Uhr) bei Fortuna Köln zu Gast. Der Gegner belegt den sechsten Rang, besitzt angesichts eines Rückstandes von nur drei Punkten auf Wiesbaden aber noch gute Aussichten auf die Teilnahme am Titelrennen. „Das ist auch nicht gerade eine leichte Aufgabe“, findet Rafael Kazior. Allerdings möchte der Kapitän nicht so verstanden werden, als habe er die drei Punkte bereits aufgegeben: „Wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können.“

Da ist etwas dran, war die U23 doch richtig gut gestartet, hatte zehn Punkte aus vier Partien gewonnen. Auch die Duelle mit Wiesbaden (2:2) und Magdeburg (1:3) zuletzt waren kaum als besonders einseitig zu bezeichnen. Sie wurden ja nur durch späte Gegentreffer der gegnerischen Teams entschieden. So gesehen besteht sicher kein Anlass zur Hoffnungslosigkeit. Aber da ist ja noch diese Serie: Seit 21 Spielen warten die Bremer nun auf einen Sieg.

21 sieglose Partien in Folge

Denn es kam nicht nur in vergangenen Partien etwas dazwischen. Es kam eigentlich immer etwas dazwischen. Viele leisteten ihren Beitrag zum Misserfolg, gelegentlich auch die Schiedsrichter mit fragwürdigen Entscheidungen. Aber in erster Linie liegen die 21 sieglosen Partien natürlich an den Talenten der U23 selbst. Sie machten zahllose Fehler in den vergangenen Monaten, auch zuletzt gegen Magdeburg.

Was macht da Hoffnung auf einen Sieg in Köln? „Das sind einfach die letzten Spiele“, sagt Rafael Kazior. Natürlich habe nicht alles geklappt, aber es seien eben auch eine Menge positiver Ansätze zu verzeichnen gewesen. „Der Trainer zeigt uns klar auf, was wir gut und schlecht gemacht haben“, betont der Kapitän. Und weil eben auch „viele gute Sachen“ zu sehen waren, ließe sich die Niederlage verarbeiten.

Allerdings setzt Kazior noch auf einen anderen Effekt. Der 35-Jährige verfügt zwar über eine Menge Erfahrung in Herrenmannschaften – er hatte vor seinen Stationen bei Holstein Kiel, Rot-Weiß Essen und Wacker Burghausen auch schon für den Talentschuppen des Hamburger SV gespielt. Und Kazior weiß daher: „Diese Serien werden in Herrenmannschaften ganz anders wahrgenommen, eine U 23 hält sich nicht so lange damit auf.“

Aufgeben verboten

Die Unbekümmertheit, sie soll den Bremern jetzt helfen. Sie soll verhindern, dass Werder den Glauben an die eigene Stärke verliert. Sie soll dafür sorgen, dass in Köln eine Mannschaft antritt, der man nicht anmerkt, dass sie schon seit 21 Spielen nicht mehr gewonnen hat. Und wenn es erneut schiefgeht? Bliebe die U 23 wieder ohne Sieg, könnte sich der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz von derzeit zehn Punkten natürlich weiter erhöhen. Aber selbst dann würde Rafael Kazior nicht aufgeben. „Letztes Jahr gab es eine ähnliche Situation“, unterstreicht der Routinier. In der vergangenen Saison hatte Werder sich zunächst abgesetzt, um im Anschluss an eine erfolglose Englische Woche wieder mittendrin im Abstiegskampf zu sein – und sich erst am letzten Spieltag zu retten.

So könnte es auch diesmal laufen, nur eben zugunsten der Bremer. Ihre Englische Woche beginnt nach dem kommenden Wochenende – mit Spielen gegen Rostock, in Halle und gegen Zwickau.