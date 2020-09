Eren Dinkci erzielte das entscheidende Tor. (nordphoto)

Das zweite Spiel in der Regionalliga Nord endete mit dem ersten Sieg: Leistungsgerecht gewannen die Fußballer von Werders U23 die Auswärtspartie beim BSV Rehden mit 1:0 (0:0). Der einzige Makel: Die Bremer hätten höher gewinnen und sich die Spannung in der Schlussphase ersparen müssen. Es hätte schließlich immer noch etwas passieren können, etwa bei einem der – im zweiten Durchgang allerdings seltenen – Rehdener Konter.

Die Bremer müssen sich also fragen lassen, warum es bei dem einen Treffer von Eren Dinkci geblieben war – trotz der vielen guten Möglichkeiten im zweiten Durchgang. Während der Bremer Torschütze nach einem Zuspiel von Abdenogo Nankishi zielstrebig BSV-Keeper Lukas Godula umkurvte und einschob, fehlte es Werder in anderen Offensivszenen an der Entschlossenheit. „Wir haben es verpasst, in der zweiten Halbzeit klarer zu spielen“, meinte Werder-Coach Konrad Fünfstück nach der Partie.

Sein Team hatte bereits in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile besessen und war immer wieder zu guten Offensivaktionen gekommen. Das lag nicht zuletzt daran, dass die BSV-Stürmer sehr hoch pressten und sich dadurch im Mittelfeld einige Räume für die U 23 ergaben. Diese vermochte sie angesichts ihrer spielerischen Möglichkeiten sehr ordentlich zu nutzen. Deutlich schwerer tat sich der Gast zunächst, in den gut besetzten Strafraum einzudringen. Es war einfach viel zu eng dort. Die einzig wirklich gute Chance vor der Pause resultierte aus einem Rehdener Fehler. Unverhofft kam Eren Dinkci an den Ball, scheiterte aber am Pfosten (16.).

Statistik

BSV Rehden: Godula – Schütte, Temin, Becken, Ghandour – Lindner (83. Pajaziti), Tomic (73. Kovacevic), Djumo, Yesilova (53. Mansary)– Krasniqi, Suljevic (79. Menga)

SV Werder U23: Dos Santos Haesler – S. Straudi, Nawrocki, Becker, Park – Engelhardt, Rieckmann, Badjie (90. +4 Schröder), Gruev – Dinkci (90. +2 van de Schepop), Nankishi (88. Pudic)

Tor: 0:1 Dinkci (72.)

Schiedsrichter: Wessel (Hemmoor)

Gelbe Karten: Temin – Park

Zuschauer: 335