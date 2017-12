Zwischen Genie und Wahnsinn lagen etwas mehr als zwei Minuten. Niklas Schmidt erlief einen weiten Ball, zwischen ihm und dem gegnerischen Tor versperrten zwei Osnabrücker Verteidiger den Weg. Schmidt spitzelte den Ball mit einem ersten Kontakt so um den ersten Gegenspieler, dass er genau wieder vor seinen Füßen landete und mit einem zweiten Kontakt den Weg durch die Beine des zweiten Verteidigers fand. Noch drei, vier Schritte, ein Abschluss mit dem schwächeren linken Fuß und fertig war das fußballerisch perfekte Tor.

Es war kein Zufall oder Glück, wie Schmidt sich im Tempo gegen zwei Gegenspieler und den Torhüter durchsetzen konnte, der zweite Treffer der Bremer U23 beim 2:2 gegen den VfL Osnabrück hatte etwas Künstlerisches und würde Schmidt nicht Schmidt, sondern Robben oder Pulisic heißen, klebte an dem Tor längst das Prädikat Weltklasse.

Es hätte so ein toller Nachmittag werden können für ihn und seine Mannschaft. Er hatte seit Mai nicht mehr getroffen, Werders Zweite seit 13 Spielen nicht mehr gewonnen. 140 Sekunden nach dem Tor endete der Nachmittag für Schmidt in einem mittelschweren Fiasko. Ein Blackout hatte die Rote Karte zur Folge, Schmidt hatte Gegenspieler Adam Susac ohne ersichtlichen Grund mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen.

Niklas Schmidt könnte einer der besten Fußballer seines Vereins sein. Aber immer dann, wenn es scheinbar aufwärts geht und der Spieler auf dem Sprung ist, die nächste Stufe zu erklimmen, steht sich der 19-Jährige selbst im Weg. „Es war ein gutes Tor. Aber die Szene danach war nicht optimal. Die Rote Karte darf so nicht passieren“, sagt Frank Baumann über Schmidts Achterbahnfahrt gegen Osnabrück.

So richtig erklären konnte der Sportchef den Ausraster seines Schützlings nicht, sammelte aber ein paar Indizien zusammen. „Es kam Frust zusammen. Dass er in der U23 spielt, dass er lange nicht gewonnen hat, dann das Gegentor direkt nach der Führung. Er weiß, dass das nicht passieren darf. Er hat sich entschuldigt und wird seine Lehren daraus ziehen.“

„Körperlich passt alles“

Ein Tor wie das von Schmidt kann viel Energie freisetzen, gerade bei einem jungen Spieler. Da konnte er zeigen, dass er aufgrund seiner Fähigkeiten eigentlich nicht vor 2400, sondern vor 42.000 Zuschauern im Weserstadion spielen müsste. Dass er fußballerisch herausragt, selbst gegen gestandene Gegenspieler und dass er auf dem Platz und mit dem Ball am Fuß schon erstaunlich weit ist für sein Alter.

Schmidt besitzt eine außerordentliche Übersicht und einen 360-Grad-Blick, der ihm die Vororientierung sehr erleichtert. Er kann sich auch unter großem Zeit- und Gegnerdruck spielerisch befreien, findet Lösungen in engen Räumen und kann den Rhythmus einer Mannschaft bestimmen. Es liegt nicht am Talent, es liegt vielmehr an der Umsetzung seiner Fertigkeiten über einen längeren Zeitraum auf einem konstant hohen Niveau.

Der Spieler sei grundsätzlich bemüht in der zweiten Mannschaft, „es sind auch gute Spiele dabei“, wie Baumann sagt. „Die Spielpraxis tut ihm gut. Körperlich ist er gut drauf, da passt alles. Ich habe die Hoffnung, dass das so bleibt.“ Im Sommer war dem nicht so, als Schmidt zum Leistungstest mit Übergewicht angetreten war und im ersten Trainingslager im Zillertal einige Extraschichten fernab der Mannschaft schieben musste. Da war eigentlich schon klar, dass der körperliche Rückstand bis zur Winterpause nicht so leicht aufzuholen sein würde.

Ein spielerisches Element

Das ist für Werder umso bedauerlicher, da ein Spielertyp wie er dem Profi-Kader ganz gut zu Gesicht stehen würde. Werders Mittelfeld lebt derzeit von dynamischen, aggressiven, lauffreudigen und physisch starken Spielern. Für die kreativen Impulse sind in der Regel die beiden Angreifer Max Kruse und Fin Bartels verantwortlich, Torgefahr strahlt Werder aus dem Mittelfeld heraus kaum aus. Thomas Delaneys Treffer gegen Hertha BSC ist der bislang einzige Treffer eines Bremer Mittelfeldspielers in dieser Saison.

Schmidt mit seinen gestalterischen und strategischen Fähigkeiten und seinem satten Abschluss aus der zweiten Reihe würde durchaus eine neue Farbe ins Spiel bringen. „Er kann in der Rückrunde eine Option für die Profis werden“, sagt Baumann.

Wie fast immer bei Niklas Schmidt hat die Sache aber einen Haken: Die Winterpause ist zu kurz, um sich körperlich in eine Topverfassung zu bringen. Und die fällige Strafe für seine Tätlichkeit ist seit Mittwoch auch bekannt: Das DFB-Sportgericht hat das Vergehen mit drei Spielen Sperre plus ein weiteres auf Bewährung sanktioniert.