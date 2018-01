Werder-Neuzugang Josh Sargent avancierte in der Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf „Platz 11“ am Weserstadion ausgetragen wurde, zum Matchwinner. Der 17-jährige, US-amerikanische Hoffnungsträger traf in der 48. Minute per Abstauber zum 2:0. Gleichzeitig war es sein Premierentreffer im grün-weißen Dress. Zuvor hatte Ousman Manneh nach Zuspiel von Leon Jensen bereits die 1:0-Führung besorgt (39.). Für die Oldenburger traf Magouhi in der 50. Minute nach einer Ecke zum 1:2-Anschluss. Dabei blieb es.

Die Testbegegnung nutzte Werder-Coach Oliver Zapel, um möglichst viele seiner Akteure zum Einsatz zu bringen und ihnen die Chance zu geben, sich für die Formation im ersten Pflichtspiel des Kalenderjahres gegen die Würzburger Kickers zu empfehlen. Die hat Stürmer Sargent, der zuvor im Test gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden bereits einen Assist beisteuern konnte, schon mal genutzt.