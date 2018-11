Staatsanwaltschaft und DFB ermitteln gegen drei Fußballprofis des VfL Osnabrück wegen des Verdachts der versuchten Spielmanipulation. Zwei der Spieler haben laut der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ nun Fehler zugegeben – bei beiden handelt es sich ausgerechnet um Ex-Werderaner.

Addy Waku Menga (imago)

Addy Waku Menga und Marc Heider, beide früher für Werders U23 aktiv, haben zugegeben, „dass sie in der Woche vor dem Spiel des VfL gegen den SC Paderborn Kontakt mit zwei Mitgliedern der U-23-Mannschaft von Werder Bremen gehabt haben“, wie die „NOZ“ schreibt. Beide Fußballer behaupten allerdings, dass es zu keinen Verhandlungen oder Absprachen gekommen sei.

Menga und Heider weisen die Hauptverantwortung zudem einem Teamkollegen zu, der namentlich nicht genannt wird. Dieser habe das Duo dem Bericht zufolge immer wieder versucht anzustiften, persönliche Verbindungen nach Bremen zu nutzen, um aus der sportlichen Konstellation des letzten Spieltags Kapital zu schlagen.

Geld hätten sie aber nie gefordert, so Menga und Heider: „Er hat mich immer wieder genervt, deshalb habe ich einen ehemaligen Mitspieler angerufen, mit dem ich ohnehin regelmäßig in Kontakt bin. Dem habe ich gesagt, dass einer meiner VfL-Kollegen glaube, Werder würde uns für einen Sieg etwas zahlen. Mein Freund hat mich gefragt, was der Typ sich denken würde. Damit war der Fall für mich erledigt“, wird Heider in der „NOZ“ zitiert. „Wir wissen, dass wir einen Riesenfehler gemacht haben“, so Heider, „das war einfach dumm, aber wir haben die Tragweite einfach nicht erkannt.“

Nach Angaben des DFB war bei seinem Ombudsmann vor dem letzten Spieltag in der Dritten Liga ein Hinweis von Werder eingegangen, wonach Osnabrücker Spieler versucht haben sollen, Gegenleistungen von Bremer Akteuren dafür zu erhalten, dass sie sich in der VfL-Partie gegen Paderborn um einen Sieg bemühen. Für Werders U23 und Paderborn ging es am letzten Spieltag noch gegen den Abstieg.

„Angenehm war das nicht“, bestätigte Werders Coach Florian Kohfeldt. Denn auch, wenn es gar nicht um konkrete Zahlen gegangen sein soll – es ging offenbar um mehr als nur ein paar Kisten Bier. „Das war schon ein Thema bei uns“, sagte Björn Schierenbeck. Der Leiter der U23 betonte aber auch, dass er sich bereits früh keine großen Sorgen mehr um die Einsatzbereitschaft des VfL gemacht habe: „Alle haben sich korrekt verhalten.“ (wk)