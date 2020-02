Konrad Fünfstück war mit dem Testspiel zufrieden. (nordphoto)

Gelungenes Testspiel von Werder U23: Gegen Rot-Weiß Essen, Regionalligist aus der West-Staffel, gewann die Mannschaft von Trainer Konrad Fünfstück mit 2:0 (1:0). Luc Ihorst (22.) und der eingewechselte Fred MC Mensah Quarshie (82.) erzielten die Treffer in einem Spiel, das die Bremer phasenweise bestimmten und in dem sie zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt 2020 einen guten Eindruck hinterließen.

Der Trainer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft durchaus zufrieden. „Es war ein intensives Testspiel, bei uns war die Müdigkeit aufgrund der letzten Tage mit vielen Einheiten spürbar„, fand Fünfstück, der mit seinem Team am 21. Februar gegen den HSC Hannover antreten muss. Gegen Essen habe sich die Mannschaft gegen einen sehr fordernden Gegner gut bewegt. “Wir haben uns gegen die erfahrenen Spieler in den Zweikämpfen behauptet“, sagte Fünfstück. Der abschließende Test der Vorbereitung findet am kommenden Sonnabend um 14 Uhr beim TuS Blau-Weiß Lohne statt.