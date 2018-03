Es ist wie verhext für Werders U23, das Team von Trainer Sven Hübscher kann in der dritten Liga einfach nicht mehr gewinnen. Das hat sich auch am Freitagabend im Heimspiel gegen Hansa Rostock nicht geändert. Immerhin erkämpften sich die Bremer nach 0:1-Rückstand in der ersten Halbzeit im zweiten Durchgang noch ein 1:1-Remis.

Ein Treffer von Rostocks Soufian Benyamina (29. Minute) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, Leon Jensen glich für die Bremer aus (79.). Im Abstiegskampf ist der eine Punkt aber zu wenig. In der Tabelle liegt Werder mit nun 19 Punkten auf dem 19. Tabellenplatz - der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsrang beträgt schon zehn Punkte.

Getrübt wurde der Abend im Weserstadion zudem von der Sorge um Justin Eilers: Der Stürmer hatte gegen Rostock fast zehn Monate nach seinem bisher letzten Pflichtspiel für Werder sein Comeback gefeiert - bereits nach 41 Minuten war es aber wieder beendet. Eilers musste mit Knieproblemen ausgewechselt werden, eine genaue Diagnose steht noch aus.

Rostock-Anhänger randalieren in Metronom

Auf den Rängen sorgten derweil die Fans der Rostocker für negative Szenen. Zu Beginn der Partie wurde mehrfach Pyrotechnik im Gästeblock gezündet. Schon bei der Anreise zum Spiel hatten sich Hansa-Anhänger danebenbenommen. Wie es in einer Pressemitteilung der Eisenbahngesellschaft Metronom heißt, wollten etwa 200 Fußballfans am Nachmittag mit dem Zug von Hamburg nach Bremen reisen, dabei kam es demnach schon beim Einsteigen zu Ausschreitungen.

„Im Zug gab es starke Randale und bereits großen Sachschaden. Andere Fahrgäste und unsere Mitarbeiter wurden mit massiver Gewalt bedroht. Die Situation war chaotisch und drohte, vollends außer Kontrolle zu geraten“, wird Wilmut König, Leiter Fahrgastservice, in der Pressemitteilung zitiert. Der Zug, der eigentlich um 16.15 Uhr nach Bremen fahren sollte, musste geräumt werden, zeitweise wurde sogar der gesamte Bahnsteig in Hamburg gesperrt.

Auch der nächste Zug um 17.15 Uhr trat seine Fahrt in Richtung Bremen erst gar nicht an. Durch den Ausfall der beiden Züge kam der gesamte Eisenbahnverkehr von und nach Hamburg für etwa zwei Stunden durcheinander, auch andere Züge hatten Verspätung. Die Hansa-Anhänger wurden auf die Heimreise nach Rostock geschickt.