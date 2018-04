Wohin die Reise geht, steht seit geraumer Zeit fest: Die Fußballer von Werders U23 werden die kommende Saison in der Regionalliga Nord verbringen. Nur ein Fußballwunder kann den Abstieg aus der 3. Liga noch verhindern, er ist in sportlicher Hinsicht allenfalls rechnerisch und aus formalen Gründen lediglich durch die Insolvenz eines Mitkonkurrenten zu vermeiden.

Nun muss allerdings geklärt werden, wer die Reise in die vierte Liga mitmacht. „Da ist noch vieles offen“, sagt Björn Schierenbeck, der U23-Leiter. Zu einem so frühen Zeitpunkt äußert er sich erfahrungsgemäß nicht zu einzelnen Namen. Deshalb steht derzeit lediglich fest, dass die Spieler, deren Verträge im Sommer nicht auslaufen, mit von der Regionalliga-Partie sein werden. Dies sind Ersatzkeeper Tobias Duffner, Marco Kaffenberger, Fridolin Wagner und Boubacar Barry. Auch Dominic Volkmer und Niklas Schmidt besitzen noch einen über 2018 hinaus datierten Kontrakt.

Was wird aus Schmidt?

Aber da wird es auch schon ein bisschen kompliziert. Im Fall von Niklas Schmidt muss sich vor allem die Profiabteilung positionieren. Das Talent des Offensivspielers ist bekannt. Sein problematisches Verhältnis zur eigenen Disziplin auch – im vergangenen Sommer gipfelte es im deutlichen Übergewicht. Nun hat Schmidt eine durchwachsene Saison hinter sich. Möglich, dass sich Spieler und Verein auf eine Luftveränderung verständigen, und dabei erscheint eine Ausleihe ebenso möglich wie ein kompletter Vereinswechsel.

Auch für Dominic Volkmer könnte ein Wechsel infrage kommen – aus anderen Gründen. Er zählte zu den konstantesten Spielern in einer unterm Strich schwachen Mannschaft, sollte also das Interesse anderer Drittligisten geweckt haben. Björn Schierenbeck sagt ganz allgemein: „Wir haben auch Verständnis dafür, wenn der ein oder andere den nächsten Schritt gehen will.“ Bedeutet: Es sollen einige Spieler gehalten werden. Kann Werder ihnen aber keine Bundesligaperspektive versprechen, dann legt ihnen der Verein auch keine Steine in den Weg. Das dürfte für Volkmer gelten.

Das von Schierenbeck in Aussicht gestellte „Verständnis“ könnte aber auch für einige Spieler gezeigt werden, mit denen Werder trotz auslaufender Verträge weiter zusammenarbeiten würde. Etwa Leon Jensen oder Idrissa Touré (dem vor Wochen bereits ein Interesse von Inter Mailand attestiert wurde). Diese Spieler haben eine Perspektive, aufgedrängt für höhere Aufgaben haben sie sich aber nicht, und das dürfte ihre Zukunftsplanungen beeinflussen. Ähnlich sieht es bei Jesper Verlaat, Philipp Eggersglüß und Torhüter Eric Oelschlägel aus. Sie sind seit mehreren Jahren in der U23 und warten nach wie vor auf den Sprung in die Bundesliga. Das ist eine Situation, in der sich Spieler und Verein allgemein für eine Beendigung der Zusammenarbeit entschließen. Verlaat hatte bereits angekündigt, dass er Werder entweder ganz verlassen oder verliehen werde.

Für Pfitzner wird es eng

Noch gänzlich ungeklärt ist dagegen die Zukunft der drei Ü23-Feldspieler. Auch die Verträge von Rafael Kazior (35), Marc Pfitzner (33) und Winterzugang Marc-André Kruska (30) laufen aus. Dass alle drei auch im kommenden Jahr das Werder-Trikot tragen, erscheint ausgeschlossen. Zumal in Christian Groß gerade erst ein 29-jähriger Führungsspieler vom VfL Osnabrück verpflichtet wur­de. Gerade für Pfitzner, dessen Vertrag nur für die 3. Liga gilt, dürfte es angesichts dieses Zugangs sehr eng werden.

Bei den Talenten Jannes Vollert und Lars Bünning sieht das offenbar anders aus. Den beiden jungen Abwehrspielern traut man eine Entwicklung zu, und deshalb sollten ihnen auch neue Verträge angeboten werden. So viel zur Theorie. Wie es in der Praxis läuft, werden die kommenden Wochen zeigen. „Es kommt gerade zu ganz viel Bewegung“, sagt Björn Schierenbeck.

Der U23-Leiter weiß, dass es schon längst keine Selbstgänger mehr gibt und er sich besser auf nichts verlassen sollte im Fußballgeschäft. Vorbei die Zeiten, in denen sich Spieler geduldig gaben und ihr Wechselverhalten von Identifikation geprägt wurde. Heutzutage verfügt jedes noch so junge Talent über mindestens einen Berater – und das muss nicht zwangsläufig in übermäßiger Vereinstreue münden. Björn Schierenbeck drückt es allerdings etwas anders aus: „Alle machen ihren Job, und da kommt es zu Interessenkonflikten.“