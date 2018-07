Der HSV ist zwar in die 2. Liga abgestiegen, auf ein Nordderby brauchen Bremer Fußballfans trotzdem nicht zu verzichten. Nur findet es in diesem Jahr ein paar Etagen tiefer als gewohnt statt, in der Regionalliga Nord. Hier trifft am Freitag, 3. August, um 19 Uhr auf Platz 11 am Weserstadion Werders U23 auf den Hamburger SV II. Ausschreitungen durch gewaltbereite Fans befürchtet die Polizei beim „kleinen Nordderby“ aber nicht. Dies wiederum hat mit dem „großen“ HSV zu tun. Der nämlich startet ebenfalls am Freitag in die Saison - mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Weshalb die Bremer Polizei mit maximal 50 HSV-Fans rechnet, die sich auf den Weg an die Weser machen.